Llueve sobre mojado: Activan alerta por tormentas intensas HOY en 4 estados: ¿Cuáles son?

Protección Civil informó que hay alerta por intensas lluvias este martes 7 de julio en varios estados de México. Las tormentas se pronosticaron para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde habrá acumulación de 75 a 159 milímetros de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que también habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En tanto, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cuáles son las precauciones a tomar por las fuertes lluvias?

Protección Civil invitó a la población a tomar precaciones en el hogar y apoyar los esfuerzos de las autoridades en la limpieza de sus calles con estas acciones:

No arrojar desechos en la vía pública.

Barrer el frente de sus viviendas y mantener libres de hojarasca y escombros las coladeras. Estas acciones son determinantes para evitar la obstrucción de la red de drenaje y garantizar que los sistemas y equipos de bombeo operen a su máxima capacidad, mitigando el riesgo de inundaciones en zonas urbanas.

No se debe transitar por zonas anegadas ni cruzar ríos, arroyos o vados bajo ninguna circunstancia, ya sea a pie o en cualquier tipo de vehículo.

Alejarse de las playas y malecones.

Suspender cualquier actividad recreativa en el mar.

Acatar estrictamente las restricciones de navegación y los avisos que emitan las autoridades de Protección Civil.

¿Por qué llueve tan fuerte en México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las lluvias se deben a circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una sobre el occidente del golfo de México y otra frente a la costa occidental de Baja California Sur.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

El mal clima también responde a la presencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida desde el sureste hasta el oriente de México, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad en altura, la onda tropical número número 16, la entrada de aire húmedo y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

En la temporada de huracanes 2026 se pronostican de 29 a 36 ciclones tropicales entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

En el caso de los huracanes, sin contar las tormentas tropicales, se esperan de ocho a 11 huracanes categoría 1 o 2, y de cinco a siete categorías 3, 4 y 5, detalló la Conagua.