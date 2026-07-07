Alertan por lluvias intensas en Jalisco para este miércoles 8 de julio; este es el pronóstico

El SMN alerta sobre descargas eléctricas y posibles inundaciones, afectando a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. (Foto: Cuartoscuro)

El miércoles 8 de julio, la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, espera lluvias intensas y cielo nublado.

El SMN alerta sobre descargas eléctricas y posibles inundaciones, afectando a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

¿Qué temperaturas habrá en Jalisco este miércoles 8 de julio?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 13.7°C y la máxima alcanzará los 25.3°C. El viento soplará a 3 km/h con un cielo nublado. Los habitantes de Guadalajara deben prepararse para un día fresco y húmedo.

Zapopan registrará entre 13.3°C y 25.7°C. Tlaquepaque y Tonalá tendrán temperaturas de 13.7°C a 25.3°C. La Zona Metropolitana de Guadalajara espera un clima fresco y similar este miércoles.

¿Se esperan lluvias fuertes en Jalisco este miércoles?

El SMN pronostica lluvias intensas para gran parte de Jalisco, incluyendo la Zona Metropolitana. Se esperan descargas eléctricas y rachas de viento fuertes, aumentando la probabilidad de lluvia el miércoles 8 de julio.

Aunque el viento será ligero, de unos 3 km/h, las lluvias intensas pueden aumentar los niveles de ríos. Se esperan deslaves, inundaciones y visibilidad reducida. Las autoridades recomiendan mucha precaución al manejar.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 2 km/h.

El pronóstico indica un clima nublado y fresco. Las máximas bajarán el jueves, para subir a 28°C el viernes, cuando el cielo estará medio nublado. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en la zona.

¿Cómo protegerse de las lluvias en Jalisco?

Con las lluvias intensas, se recomienda hidratarse y evitar cambios bruscos de temperatura. Usar ropa adecuada previene enfermedades. Es vital informarse con los avisos de Protección Civil de Jalisco.

Al salir, lleve paraguas o impermeable. Revise techos y desagües en casa para evitar encharcamientos. Asegure objetos que el viento pueda tirar. Evite cruzar calles con corrientes de agua, la seguridad es primero.

¿Afectará el clima las actividades en Jalisco este miércoles?

Las lluvias intensas pueden limitar actividades al aire libre y deportivas. Se aconseja reprogramar eventos exteriores para evitar riesgos. La rutina diaria podría cambiar, con posibles retrasos en los traslados por la ciudad.

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