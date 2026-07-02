Jalisco espera un viernes 3 de julio con cielo nublado y temperaturas cálidas

Para este viernes, la condición general es de cielo nublado o medio nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este viernes 3 de julio presentará condiciones de cielo nublado y temperaturas cálidas. Se esperan valores máximos de hasta 31°C y mínimos de 13°C en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la mayor parte del día tendrá un cielo cubierto, con vientos ligeros de 3 km/h, lo que sugiere un ambiente templado pero sin lluvias importantes.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco mañana?

En Guadalajara, la temperatura actual se ubica alrededor de los 25.2°C, con una mínima de 13.7°C y una máxima que alcanzará los 30.7°C.

Para Zapopan, el termómetro registrará una mínima de 14.0°C y una máxima de 30.7°C, con condiciones similares de cielo nublado y viento ligero en ambas ciudades.

Por su parte, Tlaquepaque y Tonalá tendrán un clima muy parecido. En Tlaquepaque, la temperatura mínima será de 13.7°C y la máxima de 30.7°C.

Tonalá también verá una mínima de 13.7°C y una máxima de 30.7°C, aunque con una condición de cielo medio nublado. Estas ciudades de Jalisco compartirán un ambiente cálido durante el día, con noches frescas.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para este viernes, la condición general es de cielo nublado o medio nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Aunque el pronóstico específico para las ciudades no menciona lluvias directas, el SMN advierte sobre la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en la región occidente del país.

Estas lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que es importante estar atento a los avisos oficiales.

El contexto climático nacional, según el SMN, incluye circulaciones ciclónicas y canales de baja presión. Esto puede generar posibles caídas de granizo en estados del centro y occidente de México, incluyendo Jalisco.

Es importante considerar que estas condiciones pueden provocar el aumento de niveles en ríos y arroyos, así como deslaves o inundaciones en zonas vulnerables. Se recomienda tomar precauciones.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 3 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

Sábado 4 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

El fin de semana verá un ligero aumento en las temperaturas máximas para el sábado, alcanzando los 32°C, antes de una pequeña baja para el domingo. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 14°C.

El cielo seguirá predominantemente nublado durante todo el fin de semana, manteniendo la posibilidad de lluvias dispersas en la región, especialmente por la tarde. El viento permanecerá ligero.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas del día, se aconseja mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo de la jornada.

También es fundamental protegerse del sol, utilizando protector solar y evitando la exposición directa durante las horas de mayor intensidad, que son generalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Estas medidas ayudan a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Debido a la condición de cielo nublado y la posibilidad de lluvias, es recomendable llevar un paraguas o impermeable al salir, especialmente si las actividades se extienden hasta la tarde o noche.

Optar por ropa ligera y de colores claros ayuda a sobrellevar mejor el calor durante el día. Mantenerse informado sobre los avisos del clima local es una buena práctica para cualquier eventualidad.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el pronóstico del clima en Jalisco, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ofrece reportes diarios.

Además, las autoridades de Protección Civil del Estado de Jalisco emiten alertas y recomendaciones importantes para la población. Siempre es mejor verificar los datos en estas plataformas.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.