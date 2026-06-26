‘Granizada’ en Jalisco: Guadalajara espera ‘aguacero’ este sábado 27 de junio

Así estará el clima en Jalisco este sábado 27 de junio.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para este sábado 27 de junio tendrá cielo cubierto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas máximas alcanzarán los 31°C y las mínimas los 15°C, con vientos ligeros de 4 km/h.

¿Qué temperaturas se esperan este sábado 27 en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 15.3°C y la máxima de 31.0°C. Municipios como Guadalajara registrarán una temperatura actual de 27.2°C. Zapopan, por su parte, marca 27.4°C actualmente.

Para Zapopan se esperan 15.7°C de mínima y 31.0°C de máxima. San Pedro Tlaquepaque tendrá valores idénticos. Tonalá registrará una mínima de 16.3°C, la más alta de la zona, y su máxima también será de 31.0°C.

¿Hay probabilidad de lluvias en la ZMG este sábado?

El cielo cubierto dominará la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible granizo.

Estas condiciones pueden causar el aumento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones y mantenerse informados ante cualquier alerta.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Jalisco?

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los próximos días es el siguiente:

viernes 21 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

sábado 22 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 15°C, Cielo cubierto, viento de 3 km/h.

domingo 23 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Cielo cubierto, viento de 5 km/h.

Este pronóstico extendido indica una tendencia a la baja en las temperaturas máximas, pasando de 33°C a 29°C. La nubosidad se mantendrá constante, con cielos nublados o cubiertos. Los vientos serán ligeros durante todo el periodo.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la ZMG?

Ante las condiciones de cielo cubierto y posibles lluvias, se recomienda mantenerse hidratado, usar ropa ligera y de colores claros. Es importante evitar la exposición prolongada al sol en caso de que el cielo se despeje.

También se sugiere llevar un paraguas o impermeable al salir de casa, especialmente si se planean actividades al aire libre. Estar atento a los comunicados de Protección Civil Jalisco es fundamental para prevenir riesgos.

Fuente: CONAGUA.

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