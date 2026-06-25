Viernes ‘bipolar’ en Jalisco: Prevé lluvias intensas y temperaturas de hasta 31 grados este 26 de junio

El clima en Jalisco para el viernes 26 de junio presentará lluvias fuertes a muy fuertes, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas máximas de hasta 31°C y mínimas de 14°C. Estas condiciones son resultado de la interacción de diversos fenómenos atmosféricos que traen humedad a la región, y pueden generar encharcamientos.

Vista aérea de la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo un cielo nublado.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 14°C, con un cielo poco nuboso durante el día. Los municipios de Guadalajara registrarán valores similares, preparando a los habitantes para un día cálido. Por su parte, Zapopan tendrá una máxima de 31°C y una mínima de 14°C, con vientos ligeros de 4 km/h.

San Pedro Tlaquepaque experimentará una máxima de 31°C y una mínima de 14°C, con un cielo medio nublado. En Tonalá, las temperaturas también estarán entre los 14°C y 31°C, presentando igualmente un cielo medio nublado. Es importante destacar que, aunque las temperaturas son similares, Tlaquepaque y Tonalá muestran mayor nubosidad que Guadalajara y Zapopan.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias este viernes en la Zona Metropolitana?

El SMN ha indicado una alta probabilidad de lluvias puntuales intensas para Jalisco. Estas lluvias podrían venir acompañadas de fuertes rachas de viento y la posibilidad de granizo. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil, ya que estas condiciones pueden generar encharcamientos e incluso inundaciones en zonas bajas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los vientos se mantendrán ligeros, alrededor de 4 km/h en las principales ciudades de la Zona Metropolitana, lo que no disipará la sensación de bochorno. Las condiciones climáticas generales para el viernes apuntan a un ambiente húmedo y con potencial de precipitaciones a lo largo del día, especialmente por la tarde y noche en toda la región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Viernes 26 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

Sábado 27 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

Domingo 28 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco indica una ligera baja en las temperaturas máximas, situándose alrededor de los 30°C, con mínimas estables en 13°C. El sábado continuará con cielo poco nuboso, mientras que el domingo se espera un cielo medio nublado. La probabilidad de lluvia se mantiene presente, por lo que es importante seguir las actualizaciones para planificar actividades al aire libre.

¿Qué precauciones tomar ante las lluvias y el calor?

Ante las condiciones de calor y humedad, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos. Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y 16:00 horas, es clave para prevenir golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.

Para enfrentar este clima, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y protegerse con sombreros o gorras si se sale al aire libre. Dada la probabilidad de lluvia, llevar un paraguas o impermeable será de gran utilidad. Además, es prudente asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua para evitar accidentes.

Fuente: CONAGUA

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