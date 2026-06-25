¿Calor o lluvia en Ecatepec de Morelos? Así estará el clima este viernes 26 de junio

Así estará el clima en Ecatepec de Morelos este viernes 26 de junio.

El municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, experimentará un viernes 26 de junio con predominio de cielo medio nublado y una significativa probabilidad de lluvia. Los residentes deberán tomar precauciones.

¿Qué temperaturas se esperan en Ecatepec de Morelos este viernes?

Las condiciones atmosféricas en Ecatepec de Morelos para mañana viernes indican una temperatura promedio de 18.2°C. La `temperatura máxima` del día alcanzará los 25.0°C.

Durante las primeras horas del día, la `temperatura mínima` descenderá hasta los 12.0°C, lo que sugiere un ambiente fresco al amanecer. El cielo permanecerá medio nublado durante toda la jornada.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá precipitaciones en Ecatepec de Morelos mañana viernes?

La `probabilidad de precipitación` en Ecatepec de Morelos es del 90% para mañana viernes, lo que anticipa lluvias a lo largo del día. Se recomienda llevar paraguas y un impermeable.

A pesar de la alta probabilidad de lluvia, la `velocidad del viento` se mantendrá baja, con ráfagas de apenas 5.0 km/h. Las `condiciones atmosféricas` serán de cielo medio nublado, favoreciendo un ambiente templado.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos?

El `pronóstico extendido` para el municipio de Ecatepec de Morelos indica una tendencia de condiciones similares para el fin de semana. Para viernes 26 de junio, se espera una máxima de 25°C y mínima de 12°C, con cielo medio nublado y viento de 5 km/h.

El sábado 27 de junio, la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 11°C, con cielo nublado y viento de 4 km/h.

Para el domingo 28 de junio, se prevén 23°C de máxima y 11°C de mínima, con cielo nublado y viento de 5 km/h.

En general, el fin de semana en Ecatepec de Morelos se caracterizará por cielos nublados y temperaturas estables, que oscilarán entre los 11°C y 25°C. La posibilidad de precipitaciones se mantendrá presente.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Ecatepec?

Ante la `probabilidad de precipitación` y las temperaturas moderadas, se aconseja vestir en capas para adaptarse a los cambios térmicos. Es importante mantenerse atento a los avisos de las autoridades locales.

Se recomienda especial precaución al conducir, ya que las lluvias podrían generar pavimento mojado. Asimismo, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planean actividades al aire libre en el municipio.

Fuente: CONAGUA.

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