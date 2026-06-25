Clima en CDMX y Edomex: Clima fresco y nublado para el viernes 26 de junio

Clima para la CDMX y el Edomex este viernes 26 de junio.

El clima en el Valle de México para el viernes 26 de junio estará marcado por un cielo nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan mínimas de hasta 5°C en Toluca y máximas de 25°C en Ecatepec.

Este patrón se debe a la interacción de vaguada y ondas tropicales, que traerán condiciones similares a la mayoría del país.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas variarán de 10.3°C como mínima a 23.3°C como máxima. Por otro lado, Toluca registrará un amanecer más frío con 6.0°C de mínima y alcanzará una máxima de 18.7°C, mostrando una diferencia notable con la capital.

Para Naucalpan, se prevén temperaturas entre 10.3°C y 22.7°C. En municipios como Naucalpan de Juárez, los valores estarán entre los 11°C y 24°C. Ecatepec de Morelos tendrá una mínima de 11.3°C y una máxima de 24.3°C, con su municipio central en un rango de 12°C a 25°C.

¿Habrá lluvias o cielo despejado en el Valle de México?

Las condiciones atmosféricas en toda la zona del Valle de México serán de cielo nublado durante el día. La humedad será alta, cercana al 85% en Ciudad de México y Toluca, y hasta el 90% en Naucalpan y Ecatepec, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

El viento en la región se mantendrá ligero, con velocidades de 4 a 5 km/h en las principales ciudades. A nivel nacional, el SMN alerta sobre chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, con especial intensidad en zonas del Pacífico y Golfo de México, aunque en el Valle de México el pronóstico es de cielo nublado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 26 de junio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Sábado 27 de junio : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Domingo 28 de junio: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México apunta a una ligera baja en las temperaturas máximas, que pasarán de 25°C el viernes a 22°C el domingo. El cielo seguirá predominantemente nublado y los vientos se mantendrán suaves, invitando a planear actividades bajo techo o con abrigo ligero.

¿Cómo prepararse para las temperaturas frescas en la zona?

Ante las temperaturas frescas que se esperan, especialmente por la mañana, es crucial tomar precauciones. Se recomienda beber agua para evitar la deshidratación y estar atento a los cambios bruscos de temperatura para evitar problemas de salud, como resfriados o garganta irritada.

Para salir, se sugiere usar ropa en capas que permita adaptarse a las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde. Un suéter ligero o chamarra será ideal, sobre todo si las actividades inician temprano o se extienden hasta la noche, cuando las mínimas se sienten más.

(Carachure Bautista Jesús)

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