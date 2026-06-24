Mañana fresca para la CDMX y Edomex: Así estará el clima el jueves 25 de junio

El clima en el Valle de México para este jueves 25 de junio presenta cielos nublados y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Ciudad de México y el Estado de México, se espera un día con variaciones térmicas significativas entre la CDMX y los municipios mexiquenses. La población debe prepararse para mañanas frías y tardes templadas.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este jueves?

Este jueves, la Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 11.0°C y una máxima de 24.3°C. Por su parte, la capital mexiquense, Toluca, tendrá un ambiente más frío, con una mínima de 6.0°C y una máxima de 19.7°C.

En el Estado de México, Naucalpan reportará temperaturas entre los 11.0°C y 23.7°C. Mientras tanto, Ecatepec de Morelos será el municipio con la temperatura más alta, alcanzando una máxima de 25.3°C y una mínima de 11.7°C. Estas variaciones marcan la pauta del día en la región.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este jueves?

El cielo estará nublado en la mayor parte del Valle de México durante la jornada. Aunque no se prevén lluvias fuertes para la zona central, el SMN mantiene la probabilidad de chubascos y tormentas en otras regiones del país, debido a un canal de baja presión.

El viento soplará suavemente, con velocidades de 5 km/h en Ciudad de México y Ecatepec de Morelos. En Toluca, el viento será de 4 km/h y en Naucalpan de Juárez de 6 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene baja para la zona metropolitana.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 25 de junio : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Viernes 26 de junio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Sábado 27 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ascenso gradual de la temperatura máxima, alcanzando los 25°C para el viernes y sábado. Las mañanas se mantendrán frescas, con mínimas de 11°C, y el cielo seguirá nublado en la región. Se anticipa un fin de semana similar en condiciones.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Ante las variaciones de temperatura, es importante mantenerse hidratado, especialmente durante el día. Aunque el cielo esté nublado, se aconseja usar protector solar si se planean actividades al aire libre para proteger la piel de la radiación ultravioleta.

Se recomienda vestir con varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Llevar una chamarra ligera es útil para las primeras horas del día y la noche, cuando el ambiente es más fresco en toda la zona.

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