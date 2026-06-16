Clima en Naucalpan: Cielo nublado para el 17 de junio en Edomex

Así estará el clima para Naucalpan el miércoles 17 de junio.

Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, se prepara para un miércoles 17 de junio con condiciones de cielo nublado. La temperatura promedio esperada para mañana será de 18.3°C en diversas zonas del municipio.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Naucalpan?

Los termómetros en Naucalpan de Juárez registrarán una máxima de 25.0°C durante el día, mientras que la mínima descenderá hasta los 13.0°C al amanecer y anochecer.

La probabilidad de precipitación se mantiene baja, en un 10%, lo que sugiere un día mayormente seco para los residentes. El viento soplará suavemente a 6.0 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo serán las condiciones atmosféricas en el municipio?

Las condiciones atmosféricas en Naucalpan estarán dominadas por un cielo nublado, característica que prevalecerá a lo largo de toda la jornada del miércoles. No se anticipan cambios drásticos en la cobertura de nubes.

Esta condición de nubosidad, típica de la temporada en el Valle de México, ofrecerá un ambiente fresco y propicio para actividades al aire libre, especialmente en áreas como Ciudad Satélite.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Naucalpan?

El pronóstico extendido para Naucalpan de Juárez indica un panorama estable en los próximos días.

Para el martes 16 de junio , se espera una máxima de 25°C y una mínima de 13°C, con cielo nublado y viento de 6 km/h.

, se espera una máxima de 25°C y una mínima de 13°C, con cielo nublado y viento de 6 km/h. El miércoles 17 de junio , la temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 12°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h.

, la temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 12°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h. Para el jueves 18 de junio, se prevén 24°C de máxima y 11°C de mínima, bajo cielo nublado y viento de 5 km/h.

La tendencia general para el pronóstico extendido en Naucalpan es de estabilidad climática, con predominio de cielo nublado y temperaturas frescas. No se anticipan fenómenos meteorológicos extremos según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué recomendaciones se emiten para los naucalpenses?

Ante las condiciones templadas y nubladas, se recomienda a los habitantes de Naucalpan de Juárez mantenerse hidratados. Aunque el sol no sea intenso, el uso de protector solar sigue siendo una buena práctica preventiva.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Es prudente llevar un suéter ligero, ya que las mínimas pueden sentirse frescas, especialmente en las mañanas.

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