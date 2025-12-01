Dos microsismos ‘asustan’ a mexiquenses HOY: Temblores de 1.7 y 1.1 grados ‘sacuden’ a Naucalpan

Microsismos ‘asustan’ a Naucalpan de Juárez, Estado de México. (Foto: Archivo / El Financiero)

¿Te asustó? La mañana de este lunes 1 de diciembre se registraron dos microsismos casi consecutivos en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lo que generó sorpresa entre habitantes de la zona.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primer movimiento ocurrió a las 09:05:59 horas, con una magnitud de 1.7, localizado en Naucalpan de Juárez a latitud 19.46, longitud -99.22 y una profundidad de 1 km.

Solo diez segundos después, a las 09:06:09 horas, se detectó un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 1.1, con la misma ubicación y profundidad.

Aunque los movimientos fueron de baja intensidad y generalmente no representan riesgo, algunos habitantes reportaron haber sentido un ligero estremecimiento debido a la cercanía del epicentro.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

La alerta sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones instaladas en la costa de Guerrero detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y envían la señal.

También explicó que se activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, en al menos 2 estaciones, rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

Un sismo no amerita alerta cuando:

Ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX Está muy lejos de la ciudad Cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.

Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades de Protección Civil dieron a conocer una serie de medidas preventivas que permitan a la población mantenerse segura ante una situación de emergencia y que deben seguirse durante un posible sismo: