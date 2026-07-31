‘Golean’ a Infantino: Real Madrid, Juventus y la AFC critican el plan de inversión privada de la FIFA

La FIFA aseguró que la nueva empresa permanecería bajo su control y que el objetivo de su plan financiero consiste en generar mayores recursos para fortalecer el desarrollo del futbol. [Fotografía. Shutterstock]

El proyecto de Gianni Infantino para abrir la puerta a la inversión privada en los principales activos comerciales de la FIFA enfrenta un nuevo obstáculo. Ahora, clubes europeos como Real Madrid y Juventus se sumaron al bloque de oposición contra FIFA Forward Enterprise (FFE).

La iniciativa financiera contempla la creación de una filial comercial que permitiría vender hasta el 20 por ciento de participación a inversionistas privados, con el objetivo de concentrar la explotación de competencias organizadas por la FIFA, como la Copa del Mundo.

La postura de ambos clubes representa un nuevo golpe para el presidente de la FIFA, quien ya enfrenta el rechazo de la UEFA, la Concacaf y, más recientemente, de la Confederación Asiática de Futbol (AFC). A este escenario se suma la renuncia de su asesor principal, Carlos Cordeiro, tras manifestar su desacuerdo con el proyecto.

¿Por qué Real Madrid y Juventus rechazan el plan de la FIFA?

De acuerdo con Bloomberg, Real Madrid y Juventus consideran que la FIFA carece de autoridad para separar su negocio comercial y vender una participación a inversionistas externos, ya que sostienen que el organismo rector no es propietario del futbol.

Las fuentes consultadas por el medio explicaron que ambos clubes defienden que son las instituciones las que poseen los derechos sobre los jugadores, cubren sus salarios y asumen los riesgos derivados de lesiones durante las competiciones, por lo que consideran que la FIFA no puede disponer unilateralmente de los activos comerciales generados por ese ecosistema.

Bloomberg también reveló que representantes del Real Madrid y de la Juventus sostuvieron conversaciones con otros clubes europeos y con la UEFA para coordinar una postura frente al proyecto impulsado por Gianni Infantino.

Esta no sería la primera ocasión en la que el Real Madrid se opone a una operación de este tipo. En 2021, el club blanco y el FC Barcelona rechazaron el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC Capital Partners al considerar que la venta anticipada de derechos comerciales no beneficiaba al futbol español.

Antes del posicionamiento de Real Madrid y Juventus, clubes alemanes como Bayern Múnich y Borussia Dortmund ya habían criticado públicamente la iniciativa, mientras que la UEFA encabezó el rechazo institucional e incluso advirtió que sus federaciones podrían no participar en torneos organizados por la FIFA si el proyecto prospera.

De igual forma, la Concacaf manifestó su rechazo al considerar que la propuesta avanzó sin el debido proceso de consulta entre las asociaciones miembro.

A ello se sumó la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal de Gianni Infantino, quien aseguró que nunca participó en la elaboración del proyecto y afirmó que vender una participación del Mundial sería “un mal acuerdo para el fútbol” y para el futuro de este deporte.

FIFA, a través de un comunicado, trató de defender la propuesta para el ingreso de inversión privada en las competencias internacionales. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock / Xinhua)

¿Por qué la AFC también rechazó FIFA Forward Enterprise?

Este viernes 31 de julio, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) se convirtió en la tercera confederación continental en rechazar públicamente el proyecto, al alinearse con la UEFA y la Concacaf.

En un comunicado, el organismo expresó su “profunda preocupación” y afirmó que la propuesta “no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante”.

Asimismo, sostuvo que el debate evidenció “deficiencias fundamentales” en los procesos de consulta y toma de decisiones dentro de la FIFA.

La AFC añadió que una iniciativa capaz de modificar el futuro comercial, deportivo y estratégico del futbol mundial no puede desarrollarse sin la participación efectiva de las confederaciones, las asociaciones nacionales y los órganos estatutarios de la FIFA.

Ante esta situación, solicitó una revisión urgente del sistema de gobernanza del organismo para garantizar mayor transparencia y participación.

Con este posicionamiento, tres de las seis confederaciones continentales ya han manifestado públicamente su rechazo al proyecto de FIFA Forward Enterprise.

Frente a la ola de críticas, la FIFA defendió el proyecto y aseguró que “nadie está vendiendo el fútbol”. El organismo sostuvo que la nueva empresa permanecería bajo su control y que el objetivo consiste en generar mayores recursos para fortalecer el desarrollo del futbol en las asociaciones miembro.

La organización presidida por Gianni Infantino sostuvo que mantendrá el proceso de consulta para que las 211 asociaciones afiliadas analicen la propuesta y emitan su voto definitivo, el cual deberá definirse antes del 19 de septiembre.

Con información de Bloomberg