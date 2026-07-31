Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA, renuncia por plan de inversiones de Infantino: ‘Me opongo’

Carlos Cordeiro explicó que su salida de la FIFA responde al desacuerdo con el proyecto financiero propuesto por Gianni Infantino. [Fotografía. EFE, Xinhua]

La FIFA sufrió una nueva sacudida interna. Carlos Cordeiro, asesor principal del presidente Gianni Infantino, presentó su renuncia inmediata tras manifestar su rechazo al proyecto que busca abrir la puerta a inversión privada mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE). El exdirectivo aseguró que no participó en el diseño de la propuesta y afirmó que se opone por completo a su implementación.

La iniciativa contempla la creación de una empresa subsidiaria que concentraría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA, incluido el Mundial, con la posibilidad de vender hasta el 20 por ciento de participación a inversionistas privados. El proyecto deberá ser aprobado por la mayoría de las 211 asociaciones miembro para entrar en vigor.

Cordeiro tampoco es la única voz crítica. La UEFA anunció su rechazo al plan y advirtió que sus federaciones no participarían en competiciones de la FIFA si la iniciativa prospera. La Concacaf también expresó su oposición, mientras que otras confederaciones han cuestionado el modelo impulsado por Infantino.

¿Por qué Carlos Cordeiro, mano derecha de Infantino, renunció?

Carlos Cordeiro explicó que su salida responde al desacuerdo con el proyecto para permitir la entrada de capital privado en los activos comerciales de la FIFA. El exasesor sostuvo que la iniciativa compromete el futuro del futbol y aseguró que no podía respaldar una medida que, desde su perspectiva, perjudica tanto a las federaciones como al organismo.

En su posicionamiento, dejó claro que nunca participó en la elaboración de la propuesta y rechazó cualquier vínculo con ella: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”.

El exdirigente también argumentó que la FIFA cuenta con recursos suficientes para impulsar el desarrollo del futbol sin recurrir a inversionistas externos: “La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios”. Además, cuestionó la necesidad de obtener 4.2 mil millones de dólares mediante la venta de una participación permanente en el Mundial y afirmó: “Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

Finalmente, explicó que la decisión de abandonar su cargo fue consecuencia de un conflicto de principios: “Esta propuesta se ha convertido en una cuestión decisiva para el futuro de la FIFA. Tras una cuidadosa reflexión, ya no puedo seguir desempeñando mi cargo de asesor principal del presidente”. También defendió que la prioridad del organismo debe ser proteger el futbol: “La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio, sino proteger y fortalecer el fútbol para las generaciones futuras”.

Infantino Infantino propone la venta de activos en FFE, filal que crearía la FIFA (Foto: Xinhua).

¿Qué dijo Gianni Infantino del plan de inversiones?

Tras el rechazo expresado por la UEFA, la Concacaf y otras organizaciones, la FIFA defendió su plan para recibir inversión privada. El organismo sostuvo que parte de la polémica surgió por información incorrecta difundida durante el proceso de consulta y aseguró que las federaciones tendrán la oportunidad de analizar la propuesta antes de emitir su voto.

La FIFA afirmó que el nuevo modelo permitiría a las asociaciones aprovechar nuevas oportunidades comerciales sin modificar la estructura de gobierno del organismo: “El proceso de consulta (...) se vio alterado por informaciones incorrectas difundidas en los medios”. Además, aseguró que FFE permitiría a las federaciones “asumir una participación significativa en las oportunidades comerciales del futbol en sus respectivos países, sin que ello afecte el espíritu ni la gobernanza de la FIFA o del propio futbol”.

El organismo también rechazó las versiones que apuntan a una venta del Mundial o del futbol: “Nadie está vendiendo el futbol. Eso es algo que la FIFA nunca contemplaría”. Asimismo, indicó que mantendrá un “proceso de consulta abierto y democrático” para que las 211 asociaciones miembro puedan revisar la propuesta antes de decidir su futuro.

¿Qué dijo la FMF sobre el plan de inversiones de la FIFA?

La Federación Mexicana de Futbol optó por una postura distinta a la de la Concacaf. En lugar de rechazar la propuesta de inmediato, informó que primero analizará la documentación presentada por la FIFA antes de definir el sentido de su voto.

En su comunicado, la FMF explicó que fue notificada el 28 de julio sobre el proyecto para fortalecer el programa FIFA Forward y confirmó que participará en las mesas de trabajo organizadas por el organismo internacional para conocer a detalle el modelo financiero.

La Federación también señaló que esperará a concluir el proceso de evaluación antes de fijar una postura definitiva. Por ello, indicó que agotará el estudio y análisis de la propuesta para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano, sin adelantar si respaldará o rechazará la iniciativa.

Con información de EFE.