Decisión de la UNAM sobre resultados del examen 2026 EN VIVO: ¿A qué hora es el mensaje?

Una Comisión Técnica revisó los resultados del examen de la UNAM 2026 luego de que se detectaron irregularidades y posibles trampas hechas por los aspirantes.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer este viernes 31 de julio la propuesta de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

La máxima casa de estudios informó que la presentación se llevará a cabo a las 10:00 horas, por lo que miles de aspirantes y sus familias podrán ver el anuncio vía remota, es decir, a distancia.

El anuncio se realiza en medio de la expectativa por conocer la decisión de la UNAM sobre el proceso de admisión, luego de que se detectaran irregularidades en los resultados del examen de ingreso a licenciatura.

Por esta razón, la UNAM convocó a seguir la transmisión del mensaje para conocer la propuesta de la Comisión Técnica, la cual se encargó de revisar las ‘fallas’ con la Inteligencia Artificial en el proceso de admisión.

¿Qué pasó con el ingreso a la licenciatura de la UNAM 2026?

La decisión sobre el proceso de admisión a la licenciatura de la UNAM 2026 ocurre una semana después de que la UNAM suspendió las inscripciones de nuevo ingreso a las carreras del ciclo escolar 2026-2027/1, tras detectar anomalías en el examen.

El calendario de la UNAM preveía que los trámites de inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso iniciaran el pasado 27 de julio.

La Universidad Nacional Autónoma de México detalló que la suspensión de inscripciones tuvo como objetivo “salvaguardar la certeza” de todas las personas que participaron en el proceso de ingreso a la UNAM y garantizar que las decisiones posteriores se tomen conforme a la Legislación Universitaria.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, nombró a una Comisión Técnica para analizar los resultados del examen 2026. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Tras la suspensión de las inscripciones a la UNAM 2026, el rector Leonardo Lomelí advirtió que no se permitiría que “el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”.

Además el rector de la UNAM nombró a 16 personas encargadas de la revisión de los resultados del examen. Tras el nombramiento y el inicio de los trabajos de análisis, la Comisión Técnica informó que daría a conocer una recomendación antes del domingo 2 de agosto.

Los directores de Facultades de la UNAM respaldaron la decisión del rector Lomelí de suspender las inscripciones en tanto la Comisión Técnica analizaba los resultados del examen de ingreso 2026.

¿Qué han dicho los estudiantes sobre el examen de la UNAM 2026?

El pasado 27 de julio, se realizó una marcha de aspirantes de la UNAM quienes pidieron que se repita el examen de ingreso ante la sospecha de trampas y de irregularidades.

“Yo creo que la única solución sería repetir el examen. Si no lo hacen, pues sí, la credibilidad de la UNAM se verá muy afectada y el respeto que le tenemos, pues obviamente también, que bueno, ahorita ya le tenemos poco respeto, la verdad”, dijo Iker, aspirante a la licenciatura de urbanismo.

No obstante, la idea de repetir el examen de la UNAM 2026 no es compartida por todos los aspirantes, menos por aquellos que resultaron aceptados como nuevos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Padres de familia y los propios aspirantes aceptados de la UNAM exigieron respetar los resultados del examen. “No nos priven del derecho de estudiar, respetamos el proceso de selección que cumplimos en forma honesta”, pidió César Ruiz, padre de una estudiante.

Ese mismo 28 de julio, un grupo de estudiantes entregó un pliego petitorio a la Universidad en el que señalan: “Se solicita respeto y atención a los aspirantes seleccionados con las particulares referentes al cambio de plantel, cambio de modalidad de cambio de carrera y aspirantes a la segunda carrera”.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum del examen de ingreso a la UNAM?

La polémica por los resultados del examen de la UNAM también llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria mexicana realizó varios comentarios al respecto durante los últimos días. En primer lugar, la presidenta Sheinbaum pidió a los aspirantes de la UNAM no hacer trampa en los exámenes y reconoció que la educación enfrenta nuevos retos.

La presidenta también dijo que la UNAM podía solicitar el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre los resultados de la prueba.

Además, la titular de Ejecutivo federal llamó a la UNAM a tomar las medidas necesarias contra la empresa Territorium Life, encargada del examen en línea para el ingreso a licenciatura 2026.

“Esperamos que esto se tome en cuenta y si hay algún problema en particular con la empresa, que se tomen las medidas que se tengan que tomar desde la propia universidad”, apuntó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

¿Dónde ver el informe sobre los resultados del examen de la UNAM 2026?

A continuación te compartimos el enlace donde puedes ver EN VIVO la conferencia de la UNAM, sobre la propuesta para el proceso de admisión a licenciatura: