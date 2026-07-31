Finanzas públicas están bajo control: Edgar Amador

A pesar de que en el primer semestre de este año los ingresos tributarios y petroleros se ubicaron por debajo de lo programado, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que las finanzas públicas del país se mantienen bajo control.

Afirmó que la estrategia de consolidación fiscal avanza conforme a lo previsto y que los principales indicadores fiscales muestran un desempeño mejor al esperado.

Al presentar el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública del segundo trimestre, el funcionario precisó que entre enero y junio el déficit presupuestario fue inferior en 358 mil millones de pesos a lo programado, mientras que el balance primario registró un superávit de 115 mil millones de pesos, resultado que atribuyó a la disciplina fiscal y al manejo responsable de las finanzas públicas.

“Hemos mantenido la disciplina fiscal sin dejar de atender el bienestar de la población”, sostuvo el titular de Hacienda, y subrayó que la deuda pública se mantuvo en una trayectoria sostenible, al ubicarse en 51 por ciento del PIB. Esta cifra es inferior a la programada en 1.6 puntos porcentuales.

Menores ingresos y gasto

El informe de Hacienda refiere que los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron 141 mil millones de pesos por debajo de lo previsto.

Los ingresos petroleros registraron un faltante de 118 mil millones de pesos, y la recaudación tributaria fue 53.7 mil millones inferior a la programada. Además, los ingresos tributarios crecieron apenas 0.4 por ciento anual en el primer semestre, su menor avance para un periodo similar desde el 2020.

En contraste, el gasto público registró un subejercicio de 498 mil 569.1 millones de pesos respecto delo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. Amador atribuyó ese rezago principalmente a la implementación de la nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar, y rechazó que el menor ejercicio del gasto responda a una estrategia para mejorar artificialmente el balance fiscal.

Explicó que el desfase obedece al rezago en la instrumentación de la ley, su reglamento y los mecanismos que permitirán detonar la inversión pública, por lo que confió en que el ejercicio del gasto se regularizará durante la segunda mitad del año.

Estímulos en gasolinas

En materia de combustibles, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma, dijo que los estímulos fiscales a las gasolinas por 42 mil millones de pesos no han deteriorado la recaudación ni las finanzas públicas, ya que la merma fue compensada por mayores ingresos por venta de petrolíferos. E

n suma, la renuncia recaudatoria neta ascendió a 13 mil millones de pesos, por lo que “básicamente el esfuerzo fiscal es cero”.

Por otra parte, Amador descartó que Pemex requiera apoyo financiero adicional. Señaló que las aportaciones presupuestarias a la empresa avanzan conforme a lo programado y destacó que la petrolera refinanció parte de sus vencimientos en el mercado local.