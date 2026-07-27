Brasil llama a Milei ‘payaso’ por insultar a Lula da Silva: ‘Economía argentina es peor que la brasileña’

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo Durigan este lunes en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

El ministro abogó por “no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”.

Brasil y Argentina se han enfrascado en una crisis diplomática tras las declaraciones de Milei contra Lula da Silva y la Corte Suprema de Brasil el sábado en São Paulo, donde participó en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva?

El líder argentino se refirió a Lula da Silva como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, mencionó la existencia de un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero por sus políticas sociales y apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

Brasil respondió por la vía diplomática. Llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

Con todo, Durigan subrayó que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, la mayor de América Latina, y citó, por ejemplo, los elevados tipos de interés, actualmente en el 14.25 por ciento anual.

Sin embargo, el ministro descartó una recesión para este año y reafirmó las previsiones que indican un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2 por ciento.

Además, recordó que el desempleo en el país está en sus niveles más bajos de la historia, en torno al 6 por ciento, con una inflación bajo control (4.64 por ciento interanual) y récords en la balanza comercial.