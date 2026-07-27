Día fresco para Puebla y Morelos: Se esperan hasta 24°C para el martes 28 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 28 de julio un clima de mañanas frescas y tardes templadas en Puebla y Morelos. Se esperan temperaturas mínimas de 9°C y máximas que alcanzan los 24.7°C en la región. Un canal de baja presión y la onda tropical número 21 influirán en las condiciones climáticas del centro del país.

¿Qué temperatura hará mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se anticipa una temperatura mínima de 9.0°C y una máxima de 24.0°C, con vientos de 6 km/h y un cielo poco nuboso. Municipios como Puebla capital experimentarán rangos similares, entre 10°C y 25°C durante el día, lo que indica un ambiente agradable.

Cuernavaca, la capital morelense, registrará una mínima de 11.0°C y una máxima de 24.7°C, la más alta de la zona, con vientos de 4 km/h y cielo medio nublado. Sus municipios tendrán temperaturas entre 11°C y 25°C, lo que sugiere tardes cálidas en la ciudad.

¿Habrá lluvias este martes en Puebla y Morelos?

Cholula, en Puebla, tendrá una mínima de 9.0°C y una máxima de 23.0°C, con cielo poco nuboso y vientos de 6 km/h. En Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula se esperan temperaturas entre 9°C y 24°C. La probabilidad de lluvia es baja, pero la inestabilidad atmosférica podría generar chubascos aislados.

Las condiciones atmosféricas en la región de Puebla y Morelos muestran una jornada con cielos que varían de poco nuboso a medio nublado. El viento se mantendrá ligero, con velocidades entre 4 km/h y 6 km/h. Aunque no se pronostican lluvias generalizadas, la interacción de sistemas climáticos sugiere que el centro del país podría experimentar eventos puntuales.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Martes 28 de julio : Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Miércoles 29 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Jueves 30 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

La tendencia climática para el resto de la semana en Puebla y Morelos muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 25°C para el jueves. Las mínimas se mantendrán estables en 9°C. Las condiciones de cielo poco nuboso dominarán, con vientos ligeros que no superarán los 7 km/h, lo que indica un clima generalmente estable.

¿Qué precauciones tomar con el clima en la zona?

Ante las temperaturas templadas, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más elevadas. Protegerse del sol con bloqueador y ropa ligera es útil, sobre todo en Cuernavaca, que tendrá la temperatura más alta. Estas medidas ayudan a prevenir golpes de calor o deshidratación.

Para el martes, se sugiere vestir ropa cómoda y fresca. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, llevar un paraguas ligero puede ser prudente en caso de chubascos aislados por la tarde. Prepararse para mañanas frescas es clave, especialmente si se sale temprano, ya que las mínimas rondan los 9°C.

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