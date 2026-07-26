Critican a Mari Luz Velázquez, alcaldesa de Tabasco por comentario a adulto mayor: ‘Usted ya va de salida’

Mari Luz Velázquez, alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, le dijo a un adulto mayor que ya iba de salida, lo que fue tomado como una ofensa.

Mientras los habitantes de Huimanguillo, Tabasco, reclamaban por afectaciones a las carreteras, la alcaldesa morenista Mari Luz Velázquez le respondió a un adulto mayor: “Bueno, pero usted ya va de salida”, lo que provocó la molestia de los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron durante una asamblea el 24 de julio, cuando anunció la construcción de un tramo carretero y mientras los ciudadanos denunciaban el abandono en caminos debido a los daños estructurales provocados por la maquinaria pesada que entró durante la construcción del Tren Interoceánico.

Fue ahí que reclamó un adulto mayor, al que Mari Luz Velázquez le hizo el comentario y le pidió que pensara en los jóvenes, algo que los ciudadanos calificaron como una burla, además de que le pidieron a la alcaldesa que no lo ofenda.

“¿Cómo sabe que se le va a acabar la vida?" Cuestionó uno de los asistentes, mientras otro le recordaba a la edil que “todos valemos lo mismo” para validar el reclamo del adulto.

Incluso hubo uno que le dijo a Mari Luz Vázquez que ella también iba de salida, y en ese momento la alcaldesa tabasqueña pidió respeto, y aseguró que la carretera anunciada iba a beneficiar a los pobladores.

La funcionaria no se disculpó tras sus comentarios que se viralizaron en redes sociales.

¿Quién es Mari Luz Velázquez?

Mari Luz Velázquez es una profesora en educación primaria que logró convertirse en la primera mujer en encabezar el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Comenzó su vida política como activista de izquierda, y para el 2013 fundó la Asociación Alitas para Votar.

En 2019 alcanzó su primer cargo en Morena como secretaria general del Comité Estatal de Morena en Tabasco, para en 2022 convertirse en consejera estatal de la 4T en Tabasco.

Su carrera en la administración pública comenzó en 2007, como asistente del despacho contable en el municipio de H. Cárdenas, y en 2015 fue directora de Atención a la Mujer en Huimanguillo.

Un par de años después, en 2017, fue subdirectora de Fomento Económico de Huimanguillo, para een 2020 llegar a la dirección de administración del ITIFE.

Su último cargo antes de llegar a la alcaldía de Huimanguillo fue como síndica de Hacienda, de 2021 a 2023.

A lo largo de su gestión se ha caracterizado por polémicas, al reclamar que los jóvenes beneficiarios de programas sociales no daban like a las publicaciones del Gobierno.