Regular la IA es el reto más importante al que se ha enfrentado la humanidad: Pablo Pruneda

Pablo Pruneda Gross, coordinador de la Línea de Investigación Derecho e Inteligencia Artificial, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en 'La Silla Roja' con Leonardo Kourchenko, Enrique Quintana y Víctor Piz. (Foto: EL FINANCIERO TV)

Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA) de la UNAM, afirmó que regular esta tecnología es el reto más importante al que se ha enfrentado la humanidad en la historia del derecho, pues abarca desde aspectos educativos, laborales y hasta éticos.

En entrevista para La Silla Roja, programa de EL FINANCIERO Televisión conducido por Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko, Pruneda Gross destacó el reto que implica regular la inteligencia artificial en el país, una apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y una tarea en la que dijo no pueden participar solo expertos en tecnología sino de otras áreas como la filosofía.

“Hablar de regular la inteligencia artificial es, déjame decirlo así sin ambages, el reto más importante al que se ha enfrentado la humanidad en la historia del derecho. Siempre el derecho había estado detrás de las tecnologías y había tenido que adaptar, incluso innovar con figuras jurídicas (...) Pero con una tecnología como esta, el reto es enorme, porque no alcanza”, dijo.

Pablo Pruneda explicó que en Europa hubo una sobrerregulación y eso desincentivó “el desarrollo por los riesgos que implica”, por lo que ahora hay un replanteamiento del modelo regulatorio; en el caso de Estados Unidos, dijo, “adoptaron un modelo que le llamamos desregulatorio a nivel federal porque a nivel federal no tienen normas que rijan o que regulen a la inteligencia”.

Pablo Pruneda Gross advirtió que regular la IA es el reto más importante al que se ha enfrentado la humanidad (Foto: EL FINANCIERO TV) (El Financiero TV)

Por lo anterior, Pruneda Gross dijo que para México lo ideal sería “una normativa horizontal que regule a la inteligencia artificial desde una perspectiva general” que permita definir jurídicamente qué es inteligencia artificial cuando se habla de ella, pues dijo que los estados han empezado a regular desde el punitivismo, es decir, crear tipos penales que tratan de regular “una herramienta en vez de la conducta humana delictiva”.

En el tema educativo, el coordinador de (CCOIA) dijo que hoy el país tiene enfrente “una discusión muy seria de replanteamiento de planes y programas de estudio en su contenido temático pero también en la conformación y en la manera en la que le enseñamos a los jóvenes para prepararlos para su futuro, porque probablemente una carrera de 5 años donde les enseñen derecho para cuando salen ya no les dio las herramientas que van a necesitar”.

Agregó que ante la disrupción laboral de la inteligencia artificial el Estado va a tener que jugar un papel fundamental, pues a la gente que se quede sin trabajo y que no se pueda subir a la ola de potenciación el estado le tiene que dar capacitación para que se suba la ola y “si a pesar de eso no encontramos porque la disrupción es más grande en el escenario catastrófico que la creación de empleos, pues necesitamos equilibradores”.