‘Lunes de bajón...del carro’: Hoy No Circula este lunes 27 de julio en CDMX y Edomex

Evita multas. Revisa qué vehículos tienen restricciones este lunes 27 de julio en CDMX y Edomex por el programa Hoy No Circula.

Si este lunes 27 de julio de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), es importante verificar si tu vehículo está sujeto al programa Hoy No Circula para evitar multas.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este lunes 27 de julio deberán suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

Hasta el momento, no se ha activado una contingencia ambiental, por lo que el Hoy No Circula funcionará de manera habitual.

Hoy No Circula El Hoy No Circula del lunes 27 de julio. (CAMe)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Autos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Unidades destinadas al transporte de personas con discapacidad que cumplan con la normatividad aplicable, entre otros casos previstos por el programa.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que, en caso de registrarse una contingencia ambiental, las restricciones podrían modificarse mediante la aplicación del Doble Hoy No Circula.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.