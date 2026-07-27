¿Quién es ‘High Failure’, influencer que llamó a hacer trampa en examen de la UNAM ‘si lo necesitas’?

'High Failure' se volvió viral luego de publicar un video en TikTok donde pide a los aspirantes a la UNAM hacer trampa. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

El influencer High Failure se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que resurgiera un video en el que invita a los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México a hacer trampa en el examen de admisión. Sus declaraciones cobraron relevancia en medio de la polémica por las presuntas irregularidades denunciadas tras el primer proceso de ingreso realizado completamente en línea.

En el video, el creador de contenido calificó el examen de admisión como un “mero trámite” y aseguró que se trata de un método “arcaico” que, a su juicio, no permite medir las capacidades de los aspirantes. Además, cuestionó el proceso de selección de la UNAM al considerar que no ofrece las mismas oportunidades para todos los candidatos.

¿Quién es el influencer High Failure?

High Failure es un creador de contenido que publica principalmente videos de opinión en TikTok sobre temas de actualidad, educación, cultura, redes sociales y asuntos relacionados con la comunidad LGBT+.

En los últimos días ganó notoriedad luego de compartir un video en el que alentó a los aspirantes de la UNAM a hacer trampa si era necesario para obtener un lugar en la universidad.

“El examen de la UNAM no es una prueba de conocimientos, es un mero trámite, dejemos a un lado el pensamiento tan arcaico de que es algo relacionado con la inteligencia, es como cuando vas a sacar una tarjeta de crédito”.

Más adelante, insistió en que quienes presentan la prueba deberían priorizar el ingreso a la universidad, incluso si para ello recurren a prácticas indebidas.

“Aspirante, si es tu primer intento, tercero o mil (...) Haz lo que tengas que hacer para pasar ese examen; si necesitas hacer trampa, haz trampa. Muchas personas se quedan fuera de la universidad, siendo tan talentosas y aptas para concluir su carrera, y no tienen el privilegio de estudiarla en un sitio privado. Es tonto que la UNAM quiera medir a todos los aspirantes con un mismo examen”.

En otro de sus videos explicó una supuesta forma de evadir los controles del examen en línea, al sugerir que otra persona realizara la prueba y posteriormente se modificara la imagen para aparentar que el aspirante era quien respondía el examen.

Además de este tipo de contenidos, High Failure publica videos de opinión sobre temas coyunturales, arte, teatro, tendencias en redes sociales y asuntos relacionados con la comunidad LGBT+.

Pese a que no suele compartir detalles sobre su vida privada, el creador de contenido reveló en un comentario de TikTok que es egresado de la UNAM. Sin ofrecer más detalles sobre su formación profesional, también aseguró que próximamente comenzará una carrera en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Él no fue el único que compartió métodos para realizar el examen calificados como trampa. En TikTok se viralizó la búsqueda “cómo hacer trampa en examen de línea”, donde diferentes creadores de contenido compartieron distintas maneras de burlar la seguridad al realizar la prueba y que no detecta la trampa.

El influencer 'High Failure' compartió detalles de donde estudia. (Foto: Captura)

¿Qué pasó con el examen de la UNAM?

La controversia surgió después de que aspirantes no seleccionados denunciaron presuntas irregularidades en el primer proceso de admisión realizado completamente en línea. Entre las principales inconformidades señalaron un incremento inusual en el número de aciertos requeridos para ingresar a distintas licenciaturas.

Tras las protestas, el rector de la UNAM Leonardo Lomelí Vanegas anunció la suspensión temporal de las inscripciones y el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, la universidad informó la creación de una comisión técnica encargada de revisar el procedimiento, los reportes y los resultados del concurso de selección, con el objetivo de identificar y atender los posibles factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.