‘Fue una desilusión’: Paola Rojas revela propuesta indecorosa de Maradona a cambio de entrevista

Paola Rojas se desilusionó cuando conoció a Maradona en el Mundiakl de Brasil 2014. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Para millones de aficionados, Diego Armando Maradona es uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, Paola Rojas confesó que conocer al astro argentino durante el Mundial de Brasil 2014 terminó por cambiar la imagen que tenía de él.

La periodista recordó que, mientras buscaba entrevistarlo durante la Copa del Mundo, recibió una propuesta que calificó como inapropiada, motivo por el cual decidió dejar de insistir en conseguir la conversación con el exfutbolista.

Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista con José Ramón Fernández, en la que aseguró que, aunque admira la trayectoria deportiva de Maradona, la experiencia personal que vivió con él fue una “gran desilusión”.

Paola Rojas recordó una propuesta indecorosa que le hizo Maradona cuando lo conoció. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Paola Rojas sobre Diego Armando Maradona?

La conductora Paola Rojas explicó que coincidió con Maradona en varias ocasiones durante el Mundial de Brasil 2014, ya que ambos se hospedaban en el mismo hotel.

La periodista relató que durante varios días intentó conseguir una entrevista con el campeón del mundo, pues era complicado acercarse al exjugador argentino.

“Lo admiro mucho como futbolista, por lo que hizo con Argentina y con el Napoli; sin embargo, para mí fue una gran desilusión cuando en el Mundial de Brasil nos encontrábamos mucho. Insistí mucho en tener una entrevista con él; era muy difícil acercarse a Maradona, pero estábamos hospedados en el mismo espacio”.

Según recordó, en una ocasión coincidieron en un elevador mientras Maradona estaba acompañado por integrantes de su equipo de trabajo. Fue entonces cuando volvió a solicitar la entrevista y recibió una respuesta que la hizo desistir.

“Me dijo: ‘Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación’. Le dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista. Es parte de los problemas a los cuales nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y compartir lo que ocurre”.

La periodista Paola Rojas señaló que interpretó ese momento como una situación de acoso y aseguró que decidió no volver a buscar al exfutbolista.

José Ramón Fernández defendió a Maradona ante las declaraciones de Paola Rojas

Durante la conversación, José Ramón Fernández reaccionó al relato de Paola Rojas y consideró que quizá las palabras de Maradona pudieron haber sido malinterpretadas.

“Probablemente no estaría solo en su cuarto, estaba blindado, siempre tenía a alguien pegado a él. Quería aislarse de la gente; era tan popular que la gente lo seguía a todos lados. No podían salir a un restaurante. El futbol está lleno de pasión y de triunfadores”.

Ante ese comentario, la presentadora respondió que, desde su perspectiva, la intención del exfutbolista fue clara y prefirió no profundizar más en el tema.

“No estoy queriendo decir que lo malinterpreté, me lo dijo directamente. No soy ingenua, es un atropello a las mujeres”.

¿Quién fue Diego Armando Maradona?

Diego Armando Maradona fue un futbolista y director técnico argentino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Nació el 30 de octubre de 1960 en Buenos Aires y alcanzó la gloria al conquistar la Copa del Mundo de México 1986, torneo en el que protagonizó dos de los goles más recordados del futbol: “La Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”, ambos frente a Inglaterra en los cuartos de final.

A nivel de clubes brilló con Boca Juniors, Barcelona y, especialmente, con el Napoli, equipo con el que conquistó dos títulos de la Serie A y se convirtió en un símbolo de la institución italiana.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su domicilio de Buenos Aires.