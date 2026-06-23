Merle Uribe, actriz de ‘Como dice el dicho’, tuvo un romance con Maradona: ‘Es el mejor amante que he tenido’

La vedette Merle Uribe contó detalles sobre un supuesto romance que tuvo con el futbolista Diego Armando Maradona, a quien calificó como ‘el mejor amante’ que tuvo.

Todo esto ocurrió cerca del Mundial de México 1986, en el cual el ‘Pelusa’ fue campeón con Argentina en la cancha del Estadio Azteca.

Así fue como Uribe y Maradona se conocieron

De acuerdo con un relato de Merle para el canal en YouTube del periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, el contacto empezó por una amiga, quien recibió un paquete enviado por Raúl, conocido como ‘Lalo’, hermano de Diego Maradona.

“Vino en febrero y ella lo conoció. Quedaron de mandarse un paquete”, recordó. “Me dijo: ‘Oye, voy a recoger un paquete al hotel donde está la familia de Diego Armando Maradona’”, agregó.

Cuando Uribe conoció a Maradona, aún no estaba concentrado para el Mundial, sino que estaba de visita con su familia por una semana en México.

“No fue algo muy planeado. Llegamos por el paquete y, en ese momento que estábamos en la recepción en un hotel en Naucalpan muy chiquito (...); volteo al elevador, sale Diego Armando, luego sale su papá (...) con una novia rubia muy guapa y parte de la comitiva”, contó.

Merle Uribe tenía 28 años cuando conoció a Maradona. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM (Iván Stephens)

Fue así como se conocieron y las invitaron a pasar un rato en “una disco que estaba ahí juntito en el hotel, muy chiquita (...) pero muy mona”, donde convivieron con ellos y otras personas que acompañaban al astro argentino.

“Nos quedamos platicando todos, éramos como 10 o 12 personas. Y entonces, él me toca la pierna y me dice: ‘ven’, y me agarra la mano y fui”, recordó. “Subimos al cuarto y ya pasó. Pero la verdad es un gran amante, fue el mejor amante que yo he tenido, no nada más va a lo que va; es un súper y gran amante”.

Se frecuentaron: Así fue la breve relación de Merle Uribe con Maradona

Esa no fue la única ocasión en que Uribe y Maradona se vieron, pues se frecuentaron posteriormente durante la Copa Mundial de la FIFA.

“Él, cuando jugaba, les dan unas dos, tres horas para que se explayen”, explicó. “Estuve casada con un futbolista (Héctor Tapia), sé cómo se manejan las concentraciones”.

Merle relata que Diego la llamaba por teléfono, ella lo recogía en las instalaciones del Club América, donde estaban concentrados, y se iban juntos. Esto ocurrió al menos unas tres ocasiones durante el Mundial del 86.

“Iba por él y nos íbamos a algún hotel que estaba por Perisur”, expresó. “Él cambiaba de hotel para que no lo reconocieran, obvio, y siempre salía como con cachucha. Gente que eran sus admiradores sí lo reconocían”.

Maradona fue campeón del Mundial en México. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ / CUARTOSCURO.COM (Juan Carlos Cruz)

Merle explicó que, para ella, fue “un amor de temporada” y no mucho más: “Nunca pensé en algo formal con él; tenía 25 años y yo 28, él estaba muy jovencito, sí le llevaba un poquito de edad pero no se notaba”.

“Yo sabía que eso se iba a acabar cuando se terminara el Mundial. La última llamada que tuve de él fue cuando finalizó el Mundial”, expresó.

Tras el campeonato de Argentina, lo felicitó: “Me dice ‘(ganamos) con la mano de Dios’. Sí lo reconoció, que el gol lo metió con la mano”, recordó.

La vedette mexicana aseguró que no tuvo la intensión de seguirlo puesto que ella tenía una carrera muy activa en el medio del entretenimiento local y que, de irse con él, lo perdería todo.