¿Qué le pasó a Paul Avery? Esto sabemos del incendio donde el actor de ‘Superman’ murió con su esposa

Paul Avery, conocido por sus participaciones en la película Superman de 1978 (donde coincidió con Gene Hackman y Valerie Perrine) y en la serie All My Children, murió a los 81 años junto a su esposa, Sheila Avery, luego de un incendio registrado en su vivienda de Blairstown, Nueva Jersey.

La muerte del actor ocurrió luego de que las autoridades locales lo encontraron inconsciente dentro de la vivienda. Los equipos de emergencia comenzaron la extracción y trataron de reanimarlo sin éxito en el lugar, informó el medio Leigh Valley Life.

¿Qué sabemos del incendio donde murió Paul Avery?

De acuerdo con reportes de la Policía y de los bomberos locales, las llamas se propagaron durante la madrugada del pasado 16 de junio.

Tras recibir una llamada de auxilio alrededor de las 12:06, los servicios de emergencia acudieron al domicilio ubicado en Mohican Road, donde localizaron a la pareja en el interior de la vivienda. Las causas del incendio continúan bajo investigación.

Aunque nunca fue uno de los grandes actores de Hollywood, Paul Avery construyó una carrera de varias décadas en la televisión y el cine estadounidense, además de desarrollar diversas actividades fuera del ámbito artístico relacionadas con el Ejército de Estados Unidos.

Paul Avery murió junto a su esposa luego de quedar atrapados en un incendio. (Foto: Facebook Kyle Avery)

Hija de Paul Avery confirma fallecimiento del actor

La noticia de la muerte del actor fue confirmada por su hija, Kyle Avery, quien agradeció las muestras de apoyo y el trabajo realizado por los cuerpos de rescate. Vecinos y miembros de la comunidad de Blairstown también expresaron sus condolencias por el fallecimiento del matrimonio, que era ampliamente conocido en la localidad.

“Con profunda tristeza les comunico que nuestros padres Paul y Sheila Garry Avery fallecieron durante la madrugada. Los amábamos muchísimo, y ellos nos amaban a nosotros. Nadie jamás tuvo que dudarlo. Agradecemos al Departamento de Bomberos de Blainstown por su labor. Próximamente anunciaremos detalles de los servicios fúnebres, gracias a todos”, escribió en un post de Facebook.

¿Quién fue Paul Avery?

Paul Avery fue un actor estadounidense que desarrolló su carrera artística entre las décadas de 1970 y 1980. Uno de sus papeles más reconocidos fue el de Hughie en la popular telenovela All My Children, producción en la que participó durante varios años y que le permitió ganar notoriedad entre el público.

En el cine, Avery participó en la película de Superman (1978), la película protagonizada por Christopher Reeve que se convirtió en una de las adaptaciones más emblemáticas del superhéroe de DC Comics. En la película de superhéroes tuvo una participación como camarógrafo de televisión.

En esta producción compartió créditos con actores de Hollywood como Marlon Brando, Gene Hackman y Valerie Perrine.

También apareció en series como Three’s Company, Soap y Tales From the Darkside, en todas las producciones tuvo personajes secundarios, informó La Nación.

Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en la Guerra de Vietnam y posteriormente obtuvo licencias como piloto y paracaidista. Además, mantuvo una estrecha relación con la comunidad de Blairstown, donde colaboró en distintos proyectos cívicos y periodísticos.

Avery también fue editor ejecutivo del periódico comunitario Ridge View Echo, medio que ayudó a fundar y desde el que impulsó iniciativas locales.