Luis de Alba aparece con severos moretones en la cara: ‘Tuve un accidente, solo golpes’

El comediante Luis de Alba se accidenta (Foto: Captura de pantalla / Luis de Alba en Facebook).

El comediante Luis de Alba reapareció en redes sociales la mañana de este domingo con visibles morenones en el rostro y desde un hospital para informar sobre el accidente que sufrió recientemente.

Ante las especulaciones sobre su estado de salud, el actor publicó un video para dirigirse a sus seguidores y aclarar que las lesiones no pusieron en riesgo su vida.

¿Qué le pasó a Luis de Alba?

Luis de Alba explicó que sufrió un accidente por el que recibió atención médica. Aunque no detalló cómo ocurrió el percance, señaló que las consecuencias se limitaron a golpes visibles en el rostro.

Fiel a su estilo, el comediante mexicano inició el mensaje con una broma sobre su apariencia física antes de explicar el motivo de su hospitalización.

“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, comentó.

El actor también aprovechó la grabación para responder a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre una supuesta condición delicada. “Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto”, afirmó.

Antes de despedirse, incluso convirtió los moretones en parte de una rutina cómica. “Ya no voy a ser el comediante, el Pirruris. Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”, bromeó.

Luis de Alba tiene una carrera de varias décadas en la comedia. FOTO: ALICE MORITZ/CUARTOSCURO.COM (Alice Moritz Nigro)

Hasta ahora, no se han dado a conocer reportes médicos adicionales ni detalles oficiales sobre el origen del accidente, únicamente llegó la aclaración de que se encuentra estable y atendido por médicos.

Luis de Alba y los personajes que marcaron la comedia mexicana

De Alba construyó una de las trayectorias más reconocidas del entretenimiento mexicano. A lo largo de más de seis décadas de carrera, ha desarrollado a emblemáticos personajes que alcanzaron gran popularidad en televisión, entre ellos El Pirruris, Juan Camaney y El Ratón Crispín.

Su trabajo también se extendió al cine, especialmente en producciones de comedia que alcanzaron notoriedad durante las décadas de 1970 y 1980. Con el paso de los años mantuvo presencia en escenarios, programas especiales y plataformas digitales.

La vigencia de sus personajes ha permitido que varias generaciones identifiquen frases, sketches y rutinas asociadas con su carrera artística.

Luis de Alba se accidentó y le quedaron moretones. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Isabella Café, el negocio que abrió Luis de Alba en Zapopan

Además de sus actividades en el espectáculo, Luis de Alba incursionó recientemente en el sector restaurantero con Isabella Café, un establecimiento que se encuentra ubicado en Zapopan, Jalisco, y que opera junto con su esposa, Abigaíl Alfaro.

El lugar se caracteriza por una propuesta enfocada en desayunos, cafetería y convivencia familiar. Entre las opciones del menú figuran bebidas calientes, especialidades de café, postres, hamburguesas, chapatas y platillos tradicionales para desayuno y comida.

Los precios de las bebidas oscilan aproximadamente entre los 62 y 105 pesos, mientras que los alimentos principales se encuentran en rangos cercanos a los 110 y 190 pesos, por lo que el ticket promedio por persona va de los 150 a 200 pesos.

Durante la presentación del negocio, la familia del comediante adelantó que Luis de Alba buscará mantener contacto frecuente con los visitantes del establecimiento, ubicado sobre Avenida Niño Obrero.