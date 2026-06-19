Madre de Oliver Tree se despide de su hijo tras accidente aéreo: ‘Hiciste de este mundo un lugar mejor’

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar qué provocó la colisión donde fallección el cantante Oliver Tree. [Fotografía. EFE, Spotify, ChatGPT]

Brasil confirmó oficialmente la muerte del cantante Oliver Tree luego de que las autoridades concluyeran el proceso de identificación forense de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 14 de junio en Río de Janeiro. Tras la confirmación, la madre del artista compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su hijo y rendir homenaje a su memoria.

Christine Begin Nickell, madre de Oliver Tree, utilizó sus redes sociales para despedirse de su hijo. “Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz”, escribió en sus redes sociales.

La publicación generó rápidamente reacciones entre los seguidores del artista, quienes llenaron los comentarios con mensajes de apoyo para la familia y recordaron el legado artístico que construyó a lo largo de su carrera.

Antes del mensaje de su madre, diversas figuras del entretenimiento y las redes sociales también expresaron públicamente su pesar por la muerte del músico. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Aarón Mercury, quien recordó la amistad que desarrolló con Oliver Tree y lamentó la pérdida del artista.

“Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño, y a hacerme parte del tuyo. Fuiste parte de los mejores días de mi vida”, comentó Aarón Mercury en su cuenta de Instagram.

La tragedia también provocó reacciones de creadores de contenido como Ibai Llanos, El Rubius, Jordi Wild y Xokas, quienes enviaron condolencias a familiares y amigos de las víctimas. En el ámbito musical, artistas como Diplo, Kid Cudi y Bebe Rexha recordaron la personalidad y el estilo único que caracterizaron al cantante estadounidense.

¿Qué se sabe del proceso de identificación de Oliver Tree?

El pasado miércoles 17 de junio, la Policía de Río de Janeiro informó que el Instituto Médico Legal concluyó la identificación del cuerpo de Oliver Tree, quien era la última víctima que faltaba por reconocer tras la colisión de los helicópteros.

Las autoridades brasileñas confirmaron oficialmente su fallecimiento una vez que concluyeron los exámenes forenses correspondientes. Al mismo tiempo, señalaron que la investigación sobre las causas del accidente continúa abierta y que esperan los resultados finales de los organismos especializados encargados de esclarecer lo ocurrido.

Junto al cantante murieron el creador de contenido argentino Gaspar “Gaspi” Prim, el productor Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

El accidente ocurrió la mañana del 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

Después de la colisión, ambas aeronaves se precipitaron al suelo. Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos ubicado en la Avenida de las Américas, lo que provocó un incendio que destruyó alrededor de 20 automóviles. La segunda aeronave impactó a pocos metros de distancia.

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar qué provocó la colisión y analizan aspectos como las comunicaciones entre los pilotos, las condiciones de operación de las aeronaves y los antecedentes de las empresas involucradas.

Oliver Tree Oliver Tree murió en un choque de helicópteros. (Fotos: (AP foto/Bruna Prado, The Woody Show/ Wikimedia Commons).

¿Qué irregularidades tenía uno de los helicópteros?

Mientras avanzan las investigaciones, surgió información relacionada con una de las aeronaves involucradas en el accidente. De acuerdo con reportes del medio brasileño O Globo, el helicóptero en el que viajaban Oliver Tree y Gaspi había sido investigado previamente por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La investigación comenzó después de una denuncia anónima que señalaba que la aeronave presuntamente operaba como servicio de taxi aéreo sin contar con la autorización correspondiente.

El expediente también menciona observaciones relacionadas con mantenimiento vencido y registros inconsistentes respecto a las horas de vuelo acumuladas por el aparato. Además, los responsables habrían recibido una multa tras negarse a proporcionar parte de la documentación solicitada por los inspectores.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido ninguna relación entre esas irregularidades y el accidente. El caso permanece bajo análisis del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo que determinará las causas oficiales de la tragedia.

La muerte de Oliver Tree puso fin a la carrera de uno de los artistas alternativos más populares de la última década. Con una imagen inconfundible y canciones que acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales, el músico dejó una huella que seguidores, colegas y familiares continúan recordando en todo el mundo.

Con información de EFE