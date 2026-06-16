Helicóptero donde murieron Oliver Tree y Gaspi fue multado por irregularidades

Oliver Tree murió tras el choque de dos helicópteros en Brasil y, mientras continúan las investigaciones sobre el incidente, se informó que una de las aeronaves involucradas presentó irregularidades y multado por las autoridades.

En el accidente también fallecieron el youtuber argentino Gaspi, dos productores musicales y los dos pilotos, quienes además se desempeñaban como instructores de vuelo.

En un inicio, las autoridades tuvieron dificultades para identificar a los 6 muertos del accidente del helicóptero. Las investigaciones confirmaron oficialmente la identidad de cinco de ellos.

El helicóptero donde viajava Oliver Tree y Gaspi fue investigado por irregularidades. (Foto: EFE)

Helicóptero donde viajaba Oliver Tree fue investigado por irregularidades

Una de las aeronaves involucradas en el accidente en el que murió Oliver Tree había sido investigada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil luego de una denuncia anónima en la que se acusó que operaba como un servicio de “taxi aéreo” sin contar con la autorización correspondiente.

De acuerdo con información del diario O Globo, las autoridades detectaron diversas anomalías y señalaron que los responsables se negaron a presentar libros de registro, documentos contables e información requerida por los inspectores, situación por la que recibieron una multa en 2025.

El expediente también indica que el helicóptero con matrícula PP-MAC tenía observaciones relacionadas con un mantenimiento vencido y con registros inconsistentes respecto al total de horas de vuelo.

La ANAC solicitó documentación adicional para confirmar o descartar las acusaciones, pero no recibió respuesta dentro del plazo establecido, por lo que la investigación continuó posteriormente en el aeropuerto correspondiente.

Mientras tanto, las causas del accidente donde murieron Gaspi y Oliver Tree siguen bajo análisis del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo encargado de esclarecer lo ocurrido.

Oliver Tree murió tras el choque de dos helicópteros en Brsil. (Foto:EFE/André Coelho) (André Coelho/EFE)

¿Cómo fue el accidente aéreo donde murió Oliver Tree?

El accidente ocurrió la mañana del 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire.

Tras el impacto, ambas aeronaves se desplomaron. Uno de ellos cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos ubicado en la avenida de las Américas, lo que provocó un incendio que alcanzó alrededor de 20 automóviles. La otra aeronave se precipitó a tierra con el tren de aterrizaje hacia arriba.

En uno de los helicópteros viajaban Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, el director de videoclips Lucas Vignale, el productor musical Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. El segundo aparato era tripulado únicamente por Charles Marsillac.

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para determinar qué provocó la colisión y revisan distintos elementos, entre ellos las comunicaciones entre las aeronaves y las condiciones en las que operaban.

Continúan las investigaciones del accidente donde murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. (Foto: EFE/André Coelho) (André Coelho/EFE)

¿Quién fue Oliver Tree?

Oliver Tree Nickel fue un cantante y compositor estadounidense nacido en California, conocido por su estilo alternativo y por canciones como ‘Life Goes On’, ‘Miss You’ y ‘Alien Boy’.

El artista alcanzó notoriedad internacional gracias a su mezcla de pop, rock y música electrónica, además de su imagen característica y sus videos con un tono humorístico. A lo largo de su carrera lanzó álbumes como Ugly Is Beautiful, Cowboy Tears y Alone in a Crowd.

También fue expareja de Melanie Martínez, con quien tuvo una breve relación que terminó con los dos artistas pidiendo respeto a sus fans por el otro.