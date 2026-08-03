Campaña anticipada

Andy López Beltrán, el hijo de AMLO, quien apenas a finales de mayo renunció a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal, el sábado pasado anunció en redes sociales, con bombo y platillos, que inició ¡su campaña! rumbo al proceso electoral de 2027. El junior de Macuspana dio a conocer que comenzó recorridos casa por casa en el sexto distrito federal de Tabasco y recorrería 170 secciones electorales. Y en el INE siguen pateando el bote de los límites al proselitismo adelantado.

Mensajes cargados de virus, ¿desde la cuenta de la FGR?

Ernestina Godoy, titular de la FGR, visitó este fin de semana las instalaciones de la dependencia en Veracruz. Ahí convocó a autoridades locales y federales a sumar esfuerzos y coordinar acciones para enfrentar los grandes desafíos en materia de seguridad. “Juntos lo podemos hacer”, dijo. El comunicado de este evento fue difundido por la propia FGR a través de un correo electrónico institucional en el que, al intentar abrirlo, aparece un mensaje de alerta en color rojo: “Este mensaje podría ser peligroso. Mensajes como este se han usado para robar información personal. No haga click en el enlace…”. Ojalá revisen el asunto antes de que se propague el virus.

Cuestión familiar

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, anduvo domingueando en familia. Ayer presumió una foto con su primo Alejandro Armenta, gobernador de Puebla. Aseguró que dialogaron sobre el pasado, presente y futuro de la entidad, y seguirán unidos trabajando por el estado porque así “la tarea se complica menos”. ¿Qué andarán tramando?

Indirecta entre morenistas

Ante los despojos que ocurrieron la semana pasada en la colonia Del Valle, de la Ciudad de México, la senadora de Morena Guadalupe Chavira se pronunció por sacar de la congeladora del Senado las reformas al Código Penal por fraude procesal, que va contra aquellos “jueces y abogados que actúan como mafias contra propietarios legítimos de un bien”. O sea, le dio un raspón a su homólogo Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, donde dicha reforma duerme el sueño de los justos. A ver si después de sus festejos de cumpleaños de ayer, el chihuahuense se pone las pilas y convoca a la comisión.

La de CDMX, el agua más cara

Tras la publicación en estas páginas de los abusos que se están cometiendo en la capital del país desde la Secretaría de Gestión Integral de Agua (que reemplazó a Sacmex), surgió una serie de denuncias de usuarios que nos hacen saber de cobros excesivos, de un recibo a otro. Entre los casos que nos llegan son, por ejemplo, personas que pagaban 200 pesos y ahora les quieren cobrar 6 mil; quienes pagaban 500, ahora les quieren cobrar 18 mil, y quienes pagaban 700, les llegó un recibo de 68 mil. ¿Será que Clara Brugada, jefa de Gobierno, sí ordenará una revisión minuciosa?

Denuncia priista intento de censura

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, denunció que Morena presentó ante el INE una petición para que censure sus redes sociales, al igual que ocurrió con el dirigente del tricolor, Alito Moreno. El diputado priista dijo que, aunque el partido mayoritario busca censurarlo, sus opiniones están amparadas en la inmunidad parlamentaria y acusó que el fracaso de Morena en seguridad es una de las razones por las que el partido guinda ha emprendido una cacería contra opositores que podría alcanzar a cualquier ciudadano.