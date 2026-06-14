Estuvo en la Velada del Año: ¿Quién es Gaspi, youtuber que murió con Oliver Tree en accidente de helicóptero?

El youtuber argentino Gaspi murió en el accidente junto a Oliver Tree (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

Gaspi, reconocido youtuber argentino, murió junto al cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con la policía brasileña, hubo 6 muertos en el accidente. Además de Gapi y Tree, también se identificó al realizador argentino Lucas Vignale.

Gaspi: El creador de contenido que murió en accidente de helicóptero

Gaspar Prim Díaz, nombre real del creador de contenido, tenía 23 años al momento de su fallecimiento, y era reconocido en Sudamérica por sus entrevistas a pie de calle con transeúntes.

Nacido el 28 de diciembre de 2002, Gaspi creció en YouTube gracias a sus entrevistas en la calle, las cuales tenían la particularidad de incomodar, hacer enfadar a la o practicarles bromas pesadas.

Se caracterizaba por generalmente andar vestido con saco, camisa, corbata y ponerle cinta aislante a su micrófono.

Sin embargo, Gaspi desapareció en la cúspide de su popularidad por problemas de salud mental y regresó a la creación de contenido en 2024 con un video titulado ‘La vuelta de Gaspi’, según reportó La Nación.

Gracias a su gran popularidad digital, participó en La Velada del Año V de Ibai Llanos en julio de 2025, donde cayó por nocaut técnico en el primer asalto ante el español Perxitaa.

“Descansa en paz, Gaspi”, escribió Ibai unas horas después de confirmarse la muerte del argentino. “Una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida. Qué pu** injusta es esta vida. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos”.

Ibai Llanos dio sus condolencias a la muerte de Gaspi (Foto: Captura de Instagram).

Más recientemente, Gaspi se había unido a un proyecto de streaming llamado Blender, con la sección Gaspi visita tu hogar.

Gaspi tenía 2.8 millones de suscriptores en su canal de YouTube, cuyo último video data de ocho meses atrás. Llamado ‘Gaspi en España - El documental’, el metraje trata la experiencia del argentino en ‘La Velada’.

“Es un trabajo que inmortaliza una de las experiencias más increíbles que viví. Me tomé el tiempo de editarlo con calma; no quería perderme ningún detalle. Siento que es de esos videos históricos en esta plataforma, al que voy a volver cada tanto para revivir este viaje”, escribió en la descripción del video.

Su perfil de Instagram cuenta con 3.1 millones de seguidores y su último video data de cuatro días atrás, donde promocionaba una de sus entrevistas en Blender con un clip.