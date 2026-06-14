‘Es mi hermano’: Así nació la amistad de Aaron Mercury y Oliver Tree tras un incidente en un balneario

El cantante Oliver Tree mantuvo una amistad con el influencer Aaron Mercury, quien lo invitó a interpretar una canción durante su entrada al ring en Supernova Génesis. Además de compartir escenario, ambos grabaron diversos videos para redes sociales, algunos de ellos junto al famoso Dr. Simi.

Sin embargo, existen dos versiones diferentes de cómo se conocieron, pues mientras el creador de contenido mexicano mencionó un acercamiento por DM, Oliver Tree, quien murió en un choque de helicópteros, situó su primer encuentro en un parque acuático.

Oliver Tree murió tras un accidente en helicóptero en Brasil. (Foto: EFE/ Roberta Durço /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Cómo se conocieron Aaron Mercury y Oliver Tree?

La primera vez que Oliver Tree y Aaron Mercury aparecieron juntos públicamente fue en Supernova Génesis, donde el cantante interpretó su éxito ‘Miss You’ para acompañar la entrada del creador de contenido al combate.

Pero la amistad entre ambos comenzó tiempo atrás. De acuerdo con el exintegrante de La Casa de los Famosos México, todo surgió gracias a un mensaje directo en Instagram con el que buscó convencer al músico de participar en el evento.

“La forma en que conseguí que Oliver Tree me acompañara en la entrada fue porque le mandé un DM en Instagram, me contestó, le encantó la idea y luego hicimos una videollamada y dio como resultado uno de los momentos con más aura de Supernova”, relató.

No obstante, Oliver Tree contó una historia completamente diferente durante una entrevista retomada por la cuenta de Instagram de El Diego Madrigal. Según el artista, ambos eran amigos desde hacía más de una década y se conocieron en un parque acuático tras un aparatoso accidente.

“Es mi hermano, lo conocí hace 10 años en un parque acuático. Yo iba en un tobogán y salí volando, no vi que había alguien debajo y le caí encima. Básicamente lo golpeé tan fuerte que su ojo se salió de la cuenca”, contó .

El cantante aseguró que, tras el incidente, llevó a Aaron Mercury a recibir atención médica y que desde entonces forjaron una amistad. Incluso afirmó que lo acompañó durante parte de su preparación para la pelea con Mario Bautista.

“Hacíamos el mismo circuito alrededor de la Pirámide del Sol, hacíamos dieta keto, después la cambiamos a pura carne, lo dejábamos comer queso, teníamos reglas muy estrictas”, agregó.

Posterior a su participación en Supernova, ambos grabaron diferentes videos de trends posteados en sus redes sociales.

¿Cómo fue el accidente en helicóptero donde murió Oliver Tree?

Dos helicópteros estuvieron involucrados en una colisión aérea en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. El accidente provocó la muerte de seis personas.

Una de las aeronaves transportaba al piloto y a cuatro ocupantes, mientras que en el segundo helicóptero se encontraba una sexta persona. Tras el choque, uno se desplomó sobre un estacionamiento privado.

Entre los nombres que aparecían en el registro de vuelo se encontraba el de Oliver Tree, así como los del influencer argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale, conocido por haber participado en proyectos musicales junto a Bizarrap, J Balvin y Trueno.

Autoridades de Brasil señalaron que los dos pilotos contaban con una amplia trayectoria en la aviación y se desempeñaban como instructores. En tanto, especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), siguen con las investigaciones.

¿Quiénes son las 6 víctimas del choque de helicópteros en Brasil?

Entre las seis personas que perdieron la vida en la colisión de dos helicópteros ocurrida en Brasil se encuentran el cantante Oliver Tree y el influencer argentino Gaspi. Esta es la lista de víctimas difundida por las autoridades, ordenada alfabéticamente: