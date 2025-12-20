‘Te voy a encontrar’: Aaron Mercury, exintegrante de ‘LCDLF’, fue víctima de robo a su camioneta

Aaron Mercury denuncia en redes sociales que rompieron los vidrios de su camioneta para robar un estéreo.

No todo puede ser ‘color de rosa’. La buena noticia para Aaron Mercury, exparticipante de La Casa de los Famosos México, es que ganó el reality Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Briggitte Bozzo. ¿A qué costo? Sufrió un robo a su camioneta.

A través de sus redes sociales, el influencer mexicano denunció que le robaron el estéreo de su camioneta, misma que se encontraba afuera de su domicilio en Ciudad de México.

Con las cámaras de grabación y la prueba de que fue víctima de robo, el famoso dijo en una entrevista que lo más seguro es que hiciera la denuncia correspondiente ante las autoridades.

¿Cómo le robaron a Aaron Mercury?

Poco antes de asistir a la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, Aaron Mercury dio a conocer a sus más de 6.4 millones de seguidores que le estrellaron el vidrio del lado del piloto en su camioneta, una Honda Element roja.

Además del daño a su camioneta, en videos que compartió a través de redes sociales se aprecia cómo un hombre mete medio cuerpo por el hoyo que previamente hizo para robarse el estéreo del vehículo.

Aarón Mercury fue el noveno eliminado de 'La Casa de los Famosos México' 2025. (Foto:corporate.televisaunivision.com/press)

“Le acababa de arreglar los frenos, intenté dejarla bien y apenas ayer la paseé después de que la arreglé (…) pero fue como un ‘ya ni modo, checaré las cámaras’”, dijo en una entrevista con Gerardo Escareño después del programa en que ganó el primer lugar.

El modus operandi del asaltante que le robó un estéreo a Aaron Mercury

Horas después, el creador de contenido que formó parte de La Casa de los Famosos México 3 compartió las cámaras de grabación de su casa, en donde se aprecia que el robo fue premeditado.

“Como que se esperó un rato. Minutos antes vino aquí y (dijo): ‘Uy, qué tal, voy a romper esto; sí, sí, no pasa nada’. Se tardó un ratote en romperlo y luego abre la ventana, se da la vuelta y se va”, explica Aaron Mercury en el video.

Las cámaras captaron a un hombre vestido con sudadera verde oscuro, gorra verde, pantalón de mezclilla claro y tenis negros, así como una mochila.

Historia de Instagram de Aaron Mercury. (Foto: Captura de pantalla instagram.com)

Siete minutos después (señala Aaron), regresó el mismo hombre, pero ahora sin la mochila, se mete por la ventana y arranca un estéreo que estaba dentro del vehículo. En cuanto lo saca, se va caminando. “Mi niñote, no te vas a salir con la tuya (…) te voy a encontrar, cabrón”, exclama.

Aaron Mercury bromea con el asalto que sufrió

Pese al mal momento que sufrió con el daño a su camioneta y el robo de su estéreo, el creador de contenido no desaprovechó la oportunidad para subir un video en el que bromea de lo sucedido (’mis traumas, mis chistes’, dirían).

En el clip, aparece un joven a cuadro de las cámaras que están fuera de su casa. Analizando las imágenes con uno de sus amigos, empieza a describir al ‘ladrón’, quien resulta ser su amigo (en broma) porque cada vez que Aaron Mercury identifica algo, su amigo se lo quita.

“Quién será (en realidad está en mis historias el verdadero que lo hizo)”, escribió el amigo de Aldo de Nigris. Hasta ahora, no compartió si ya hizo una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, pero en sus historias muestra al hombre que lo asaltó.