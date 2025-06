Youtuber Alfredo Valenzuela narra robo millonario: ‘Fue mi idea que se llevaran el Lamborghini’

Alfredo Valenzuela fue víctima de robo y de secuestro en su casa ubicada en San Pedro Garza, luego del ingreso de un grupo de hombres armados que encañonaron a su familia con armas, momento en el cual pensó que “lo matarían”.

El robo millonario en Nuevo León ocurrió en la noche del pasado 22 de junio, momento en que se llevaron diferentes pertenencias del youtuber, así como una Lamborghini Urus. El vehículo se lo llevaron porque fue idea del youtuber.

El 23 de junio apareció el costoso vehículo en el estacionamiento de un centro comercial en la misma localidad, pero además de robo, el influencer relacionado con los autos de lujo, fue sometido con violencia en su domicilio.

Alfredo Valenzuela es un creador de contenido relacionado con autos. (Foto: Instagram @elavfnix)

¿Cómo fue el robo y secuestro a Alfredo Valenzuela?

Alfredo Valenzuela explicó que el grupo armado portaba equipo táctico y vestimenta de camuflaje estilo militar, ellos entraron por la ventana de su casa.

Este grupo llevaba armas cortas con las que les apuntaron a la cabeza y los amenazaron de muerte a todos, incluso a Liam, de 2 años, quien es hijo del youtuber.

“A las 10:40 de la noche, entraron 5 sujetos con arma corta y equipo táctico, uniforme militar de camuflaje (...) Le pusieron un arma a mi hijo en la cabeza y nos amenazaron con hacerle daño, tiene menos de dos años. A mi mujer le pusieron un arma, nos dijeron que iban a matarnos, hoy me tocó a mí, pero mañana puede ser alguien más”, declaró en un video publicado en YouTube el 23 de junio.

Alfredo Valenzuela sufrió el robo de diferentes pertenencias de lujo, entre ellas una camioneta Urus de la marca Lamborghini. (Foto: Especial El Financiero)

El famoso víctima de robo fue sometido, amarrado y cubierto con una cobija, momento en el que pensó que lo iban a matar.

“Me pidieron que me tirara al piso, me pidieron abrazar a mi mujer, ahí sentí que nos iban a matar (...) A mi mujer le arrebataron a mi bebé (...) Luego me hincaron, me pusieron una cobija y pensé que no la contaba”.

Valenzuela, youtuber reconocido por sus autos de lujo, confirmó el robo de joyas, relojes y dinero en efectivo, así como de los dispositivos móviles de todos los integrantes de su familia:

“Buscaron dinero, pidieron joyas y relojes que yo mostré en un video, subieron por el bosque, se robaron mis teléfonos, venían por 20 millones, me dijeron. Se llevaron mi cadena, en total más o menos como 25 millones de pesos”, reveló.

Dominik Armenta es la pareja de Alfredo Valenzuela, ella también fue amarrada y tratada de manera “brusca”, pero al final no les hicieron mayor daño y luego de inmovilizar al youtuber, el grupo se retiró.

“Amarraron a mi familia, las agredieron, tienen moretones y rasguños, para mí se trató de un infierno totalmente. (...) Me trajeron por toda la casa, me inmovilizaron totalmente y me aventaron, luego se fueron”, explicó en el mismo video.

Esta es la Lamborghini Urus que le robaron a Alfredo Valenzuela. (Foto: YouTube)

¿Cuánto cuesta la Lamborghini Urus que le robaron a Alfredo Valenzuela?

La Lamborghini Urus performante es una camioneta de lujo que le robaron a Alfredo Valenzuela, la cual fue localizada horas después.

El youtuber aseguró que el comando armado que lo asaltó, le informó que la camioneta solo la utilizarían para escapar y luego la abandonarían:

“Fue mi idea que se llevaran la Lamborghini Urus para que me dejaran en paz (...) Escaparon en ella, me dijeron que no les servía para nada, la iban a tirar por ahí y que no la querían, a fin de cuentas solo hay dos en todo México”, explicó el creador de contenido en el video compartido en YouTube.

Valenzuela adquirió el auto de lujo en noviembre de 2023, la compra la confirmó con una publicación en su canal. De acuerdo con el influencer, el costo del vehículo es de 9 millones MXN.