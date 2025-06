‘El Costeño’ teme por su seguridad tras acusar a su exprometida de robo: ‘Si algo me pasa, ya saben’

A un mes de que Javier Carranza, el comediante mexicano, denunció que su exprometida presuntamente le robó y terminó su relación; ‘El Costeño’ aseguró que teme por su seguridad, debido a que no sabe de qué es capaz su expareja.

“Tengo miedo, no sé qué está tramando, cuál es el siguiente paso”, comentó el comediante, quien ha trabajado de cerca con la actriz Consuelo Duval, en una reciente entrevista con De Primera Mano.

‘El Costeño’ dijo que solo busca justicia, debido a que en declaraciones previas aseguró que su exprometida le robó el dinero que le habían pagado por shows que daría, así como una computadora que tenía en su hogar.

¿Por qué ‘El Costeño’ teme por su seguridad?

El comediante compartió que han visto a su exprometida junto a otro hombre: “la vieron en Acapulco con guaruras y con un señor, políticos de allá, no sé si es o político o qué es”, comentó para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

También indicó que en los últimos días ha sentido su seguridad vulnerada, debido a que ha visto autos que pasan por su casa de manera constante, lo que no le parece una situación normal.

“Yo no estoy peleando por venganza, estoy buscando justicia, con temores, porque están pasando cosas medio raras, extrañas. En mi casa, hay carros que pasan, sé quedan ahí, vivo al pie de la calle, no tengo otra seguridad. Eso se ve sospechoso, tres horas ahí”, comentó ‘El Costeño’.

‘El Costeño’ y su pareja tenían planes de boda e incluso habían hablado sobre tener hijos. (Foto: Cuartoscuro/ Especial El Financiero)

El comediante compartió que a él no le interesa la nueva pareja de su exnovia, ya que solo está buscando recuperar su dinero: “mi bronca no es con usted, no tengo bronca con el tipo, quédatela, no la quiero de regreso. No sé qué cuento te haya contado, para que me vengas a odiar”.

‘El Costeño’ indicó que no se siente seguro, en especial después de lo que ocurrió, ya que está seguro que su exprometida comenzó a planear el robo durante el año que estuvieron viviendo juntos.

“¿De qué es capaz? Porque esto lo viene maquinando casi desde el inicio de la relación por personas cercanas que decían, pero no lo supe hasta que se fue. Tengo miedo, no sé qué está tramando, cuál es el siguiente paso”, comentó.

El Costeño explicó que todo comenzó luego de una discusión que tuvo con su expareja. (Foto: Cuaroscuro) (Edgar Negrete Lira)

También agregó que teme que atenten contra él o sus seres queridos: “si algo me pasa a mí, a los míos o a mis bienes, pues ya saben, ¿no? Porque quién sabe quién es esta persona con la que anda. Nada más que me devuelva lo que es mío y que dios la bendiga”, finalizó.

¿Cómo fue el robo que vivió ‘El Costeño’?

‘El Costeño’ compartió que el presunto robo ocurrió el pasado 12 de abril, luego de haber tenido una discusión con su ahora expareja, debido a que ella salió a una obra de teatro, pero llegó hasta la madrugada.

“Mi error fue hacerla de pedo, fue decirle, porque no era la primera vez que se daba esa práctica y le dije ‘no se vale porque esto no es hotel’”, recordó en una entrevista con la periodista Adela Micha.

Al día siguiente, le pagaron a ‘El Costeño’ por dos shows, él tomó la decisión de dejar el dinero en su casa y salir a los espectáculos. Fue en ese momento que su exprometida comenzó a empacar, lo que el comediante vio por las cámaras de su hogar.

El Costeño explicó que le desea al bien a su expareja, a pesar de todo lo que sucedió. (Foto: Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

“Cuando llegué a la casa me doy cuenta de que ella no está, no está su ropa y tampoco la feria (...) la verdad no tengo ningún interés en hablarle, lo único que alcancé a escribirle fue un mensaje de SMS: ‘qué dios te bendiga’”, comentó.

En aquel momento, dijo que había dejado el caso en manos de sus abogados; sin embargo, aclaró que para él esta situación había sido un abuso de confianza y no un robo.