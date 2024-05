‘Ofertón’: Influencer encuentra auto Mercedes Benz por 68 mil pesos; esta es la historia

¿Auto de lujo por menos de 70 mil pesos? Se trata de un posible error en el precio que ha sido cometido por la marca Mercedes Benz y este fue descubierto por una influencer de la comunidad LGBT+, por lo que evidentemente no dejará pasar la oportunidad de adquirirlo.

Todo comenzó a través de una publicación en la red social X, antes Twitter, en la que la influencer recuerda el caso de los aretes Cartier y solicita el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Recuerdan lo q pasó con #cartier??? Anoche curioseando carros me pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tengo el código qr q me mantiene la oferta por varios meses … @Profeco Que procede? Deberían venderme el carro a este precio??”, escribió en su cuenta de X.

Lo más increíble es que el precio que mostraba la página no estaba expresado en dólares, se trata de un auto Mercedes Benz Clase A 35 AMG a la venta por 68 mil 519 pesos, explicó la influencer.

La creadora de contenido no podía dejar pasar la oportunidad de adquirir este vehículo de lujo, por lo que que decidió visitar una de la sucursales de Mercedes Benz en la Ciudad de México y aquí le indicaron que la planta tendría que ser la responsable de respetar dicho precio.

“Efectivamente el vendedor me da la razón, pues porque yo llego con mi QR que me da la página y me dice: sí efectivamente el precio que te da la página es este, como nosotros no somos concesionarios, simplemente somos vendedores de la marca, no te podemos dar ese precio, pero la planta sí. Entonces, ¿qué procede? Ponerme en contacto con la marca”, explicó en un video difundido en X.

Pues ya salí, el vendedor todo que ver me aconsejó ponerme en contacto con la planta de mercedes pic.twitter.com/nUadk44YdF — Mami Ra (@Ramartinactriz) May 20, 2024

Después de darse a conocer el error en el precio de un auto, la marca alemana Mercedes Benz optó por cerrar su página web y la influencer ha decidido solicitar el apoyo de la Profeco debido al interés por adquirirlo.

En respuesta, la Profeco informó a la influencer que sería necesario dirigirse a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) y llevar toda la documentación para respaldar su caso, esto para iniciar el proceso de conciliación.

“¡Hola @Ramartinactriz! Ante esta situación, acude a la ODECO más cercana a tu domicilio con toda evidencia documental de la situación y confirmar el tipo de moneda del anuncio, para iniciar el procedimiento conciliatorio. Estaremos atentos”, respondió la Oficina del Consumidor a través de X.

Este caso no pudo pasar desapercibido en las redes sociales, a tal grado que ha generado un debate en el que algunos usuarios apoyan a la influencer y otros la critican.

¿Qué pasó con los aretes Cartier a 237 pesos?

Recientemente un joven tuvo la oportunidad de comprar unos aretes de Cartier por menos de 500 pesos, debido a que la página de esa lujosa marca tenía un error en el precio.

Incluso el joven no dejó pasar la oportunidad y presumió los dos pares de lujosos aretes Cartier a través de su cuenta de X. Incluso este producto fue enviado con mucha elegancia, ya que los aretes venían dentro de una caja blanca con sello de lacre en color rojo, tal como lo acostumbra dicha marca.

El precio original de los aretes “Clash” de la marca Cartier es de 316 mil pesos cada par, pero este joven tuvo la suerte de adquirirlos a solo 237 pesos. Es decir que tuvo que pagar una suma de 474 pesos por los dos pares de aretes.

Evidentemente el error de Cartier resultó muy ventajoso para el joven y la marca no deseaba respetar dicha compra, pero esta persona solicitó el apoyo de la Profeco para que respetaran el precio de las joyas.