Muere May Britt, actriz de ‘The Blue Angel’: Matrimonio con Sammy Davis Jr. acabó con su carrera en Hollywood

La actriz sueca May Britt falleció el 11 de diciembre a los 91 años por causas naturales.

La actriz sueca May Britt, recordada por su participación en el cine clásico de Hollywood y por su papel en The Blue Angel (1959), falleció el pasado 11 de diciembre a los 91 años en un hospital de Los Ángeles.

Su muerte, atribuida a causas naturales, fue confirmada por la prensa especializada de Estados Unidos, cerrando así la historia de una figura que alcanzó notoriedad internacional a finales de la década de 1950.

Britt desarrolló una carrera breve pero significativa dentro de la industria cinematográfica estadounidense, marcada por su talento actoral y por un contexto social que condicionó sus oportunidades profesionales.

Su matrimonio con el músico y actor Sammy Davis Jr., celebrado en 1960, coincidió con el abrupto freno a su trayectoria en los grandes estudios de Hollywood.

Los inicios de May Britt en Europa y su llegada a Hollywood: ¿Quién era?

Nacida en Lidingö, Suecia, en 1934, May Britt comenzó su carrera artística en Europa a los 18 años. Su primer impulso profesional se dio en Italia, donde el productor Carlo Ponti, una figura clave del cine europeo de la posguerra, la descubrió. Este sentó las bases de su llegada posterior a Estados Unidos.

En 1957, Britt firmó contrato con 20th Century Fox, uno de los estudios más influyentes del Hollywood clásico. Su incorporación coincidió con una etapa en la que la industria buscaba nuevos rostros europeos para el mercado estadounidense, una estrategia documentada por instituciones como el American Film Institute (AFI) y archivos históricos del estudio.

Durante esos primeros años, participó en producciones de alto perfil como The Hunters (1958), un drama bélico protagonizado por Robert Mitchum, y The Young Lions (1958), dirigida por Edward Dmytryk. Ambas películas consolidaron su presencia en la pantalla grande y la posicionaron como una actriz en ascenso.

‘The Blue Angel’, el papel que definió su carrera

El punto de mayor reconocimiento en la trayectoria de Britt llegó con su interpretación de Lola-Lola en The Blue Angel (1959), una nueva versión del clásico alemán de 1930.

En esta producción, nuevamente bajo la dirección de Edward Dmytryk, encarnó a una joven cantante de cabaret, un papel que exigía habilidades interpretativas, musicales y escénicas.

Tras este filme, la actriz sueca continuó demostrando su versatilidad en títulos como Murder, Inc. (1960), una cinta de gánsteres donde compartió créditos con Stuart Whitman y en la que también exhibió capacidades de canto y danza.

El matrimonio con Sammy Davis Jr. y el quiebre profesional

May Britt conoció a Sammy Davis Jr. después de una presentación del artista en el club Mocombo, ubicado en el Sunset Strip de West Hollywood. La relación se hizo pública poco después, cuando Davis rompió su compromiso previo con Joan Stuart.

La pareja contrajo matrimonio en 1960 en Los Ángeles. En ese momento, el matrimonio interracial era ilegal en 31 estados de Estados Unidos, según documentos históricos de la Suprema Corte de Estados Unidos.

Poco después de conocerse su compromiso, 20th Century Fox decidió no renovar el contrato de Britt, una decisión cuya motivación exacta no fue aclarada públicamente. Durante su matrimonio, Britt y Davis fueron objeto de amenazas de muerte.

Vida familiar, separación y apariciones posteriores

El matrimonio de los famosos se disolvió en 1968, en medio de rumores sobre una posible relación de Davis con la cantante y actriz Lola Falana, información que nunca fue confirmada oficialmente.

Durante los años de su relación con Davis, la actriz dejó prácticamente de lado su carrera cinematográfica. Tras el divorcio, regresó de manera limitada a la actuación con pequeñas participaciones en series de televisión como Mission: Impossible (1966) y The Danny Thomas Hour (1967).

Contrajo matrimonio en 1993 con Lennart Ringquist, ejecutivo del sector del entretenimiento, quien falleció en 2017. Desde entonces, Britt vivió retirada de la vida pública hasta su fallecimiento en diciembre de 2025.

