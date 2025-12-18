Kiss Cam de Coldplay le salió cara: Kristin Cabot sigue sin encontrar trabajo tras ‘balconeada’ con su jefe

Kristin Cabot también lamentó que ningún integrante de Coldplay se haya puesto en contacto con ella. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Han pasado cinco meses desde que la ‘kiss cam’ de un concierto de Coldplay en Estados Unidos exhibió uno de los momentos más vergonzosos del año: el romance— hasta ese entonces secreto— de Andy Byron y Kristin Cabot.

El escándalo comenzó luego de que se identificó al hombre del video como el entonces CEO de la compañía Astronomer, dedicada a la tecnología y el manejo de datos, y a Kristin como la directora del área de Recursos Humanos de la empresa.

Por lo cual el video, en el que Andy y Kristin aparecen abrazados durante el concierto de la banda Coldplay, se viralizó y trajo como consecuencia la renuncia de ambos; un incidente del cual no ha logrado recuperarse Cabot.

¿Qué pasó con Cristin Cabot tras ser exhibida por la ‘kiss cam’ de Coldplay?

En una entrevista con el diario británico The Times, la primera después de aquel suceso del 16 de julio pasado, Kristin Cabot, de 53 años, lamenta haber perdido amistades y relaciones familiares que nunca volvieron a dirigirle la palabra tras aquel incidente.

Y en su búsqueda de nuevo trabajo, le han hecho saber que ahora mismo es “inempleable”. Cabot dice que “el acoso no termina nunca” y que lo siente en plena calle cuando observa a mujeres cuchicheando sobre ella, o escucha a extraños que profieren insultos desde sus coches.

La situación ha escalado hasta el punto de que sus propios hijos le piden que no vaya a buscarlos a la escuela ni a las actividades deportivas: “Están furiosos conmigo. Y puede que lo estén el resto de su vida. Tengo que aceptarlo”, dice Cabot en la entrevista.

Kristin fue captada abrazando a su jefe en un concierto de Coldplay. (Foto: Shutterstock)

Por otra parte, dice que está triste por el hecho de que ni Chris Martin, el cantante de Coldplay, ni nadie en la banda se haya puesto en contacto con ella ni hayan realizado declaraciones que pudieran haberle ayudado a superar aquel suceso.

De hecho, recuerda que Chris Martin, al ser preguntado por el incidente, dijo en tono desenfadado sobre el incidente y sus consecuencias que ‘cuando la vida te da limones, no te queda, sino hacer limonada’.

Cabot no duda de que se ha llevado la peor parte de aquel escándalo, más que su entonces amante, del que ahora está alejada: “Creo que como mujer, como nos pasa siempre, nos llevamos lo peor del abuso”, dijo y lamenta haber sido descrita como una arribista por su romance con el CEO de la compañía.

“¡Con la cantidad de sacrificios que yo he tenido que hacer en mi carrera, la cantidad de manos que tuve que sacarme del trasero a lo largo de los años y los comentarios que tuve que aguantar de los hombres!“, reflexiona Cabot, y concluye: “Me convertí en un meme, la más maléfica directora de Recursos Humanos de la historia de los Recursos Humanos”.

¿Quién es Kristin Cabot, mujer exhibida con su jefe en concierto de Coldplay?

Kristin Cabot ha estado en empresas de diferentes giros, ya que comenzó su carrera laboral en la empresa tecnológica VMwarey, tras ello consiguió un empleo en Bain & Company, dedicada a la consultoría, según informó The Sun en su momento.

Luego de una breve estancia en la compañía Toast, Kristin encontró trabajo en Astronomer a finales de 2024 como la jefa del departamento de Recursos Humanos, en el cual aseguraba liderar con el ejemplo.

Pete DeJoy, el nievo CEO de Astronomer, compartió que esta no es la manera que deseaban que la empresa fuera reconocida. (Foto: Imagen generada con Gemini IA/ Cuartoscuro)

Luego de que Andy Byron, el entonces CEO de Atronomer, y Kristin Cabot fueron vistos abrazados en el show de Coldplay, incluso cuando intentaron ocultarse rápidamente, la empresa emitió un comunicado.

Astronomer explicó en aquel momento que Andy había sido separado de su puesto y que el control temporal caería en las manos de Pete DeJoy, cofundador y director de productos.

“Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad”, dijeron. Poco después informaron que tanto Byron como Kristin habían presentado sus renuncias.