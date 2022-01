Chris Martin confesó que Coldplay existe gracias a ‘Back to the Future’

Chris Martin recordó la importancia para su carrera del filme 'Back to the Future' (Foto: Spotify)

El cantante británico Chris Martin, líder de la agrupación Coldplay, reveló que una escena del filme clásico de ciencia ficción Back to the Future, que se estrenó en 1985, le hizo desear estar en una banda, así que su éxito y canciones como Clocks o Fix you son en parte gracias al proyecto dirigido por Robert Zemeckis.

En una entrevista en The Kelly Clarkson Show, Martin recordó cuál fue una de las versiones favoritas que ha hecho para una gira, por lo que sin dudar nombró la ocasión en que se acompañaron en el escenario por Michael J. Fox, quien protagonizó junto a Christopher Lloyd la trilogía. La ocasión especial ocurrió en 2016 cuando la banda ofreció un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Mi número 1 probablemente es Michael J. Fox. Vino y tocó dos de las canciones de Back to the Future con nosotros. Eso fue realmente maravilloso. Él vino a tocar ‘Johnny B. Goode’ y fue grandioso”.

Martin aseguró que, aunque las nuevas generaciones tal vez no la conozcan, una parte de esa película fue la que lo inspiró. “Eso es lo que me hizo querer estar en una banda, ¿sabes? Esa escena, sí. Crecí en tierras de cultivo reales de Inglaterra, antes de Internet. Entonces, cualquier música en la televisión (me gustaba). Había un programa llamado The A-Team y tenía una grabadora de casetes y la sostuve contra el televisor para grabar la melodía del tema”.

¿Cómo es la escena?

El joven Marty McFly, el personaje interpretado por Michael J. Fox, asiste a la fiesta de promoción de sus padres, llamada encanto bajo el mar, para lograr que se enamoren y su familia no desaparezca. Ahí, le pide prestada una guitarra a la banda que ameniza el encuentro y toca el clásico de Chuck Berry, aunque en la historia lo hace antes que el músico estadounidense.

El actor tuvo algunas semanas de preparación para su coreografía y poder tocar el instrumento como en la grabación original, por lo que tomó clases del instrumento junto a Paul Hanson para lograr el mayor reto que era que se viera creible. “Ustedes todavía no están preparados para esto, pero sus hijos sí”, dijo McFly al terminar de tocar el tema que impresionó a todos porque no habían escuchado ese tipo de rock and roll en 1955.