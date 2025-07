Coldplay se burla tras escándalo del CEO de Astronomer: ‘Usaremos cámaras, si no te has maquillado, hazlo’

¡Pero te peinas cuñao! Andy Byron, CEO de Astronomer, fue a un concierto de Coldplay y salió con un escándalo que causó su renuncia. Así que el músico Chris Martin ahora regresó a las ‘andadas’ de su ‘kiss cam’ con advertencias para su público.

El pasado 16 de julio, durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, el vocalista hizo su ‘Canción del Jumbotron’, dinámica en la cual canta a las personas captadas por su cámara. Andy Byron fue enfocado abrazando a una mujer que no era su esposa (Kristin Cabot, encargada de Recursos Humanos de Astronomer), al darse cuenta se soltaron y escondieron, ante lo cual Chris Martin expresó: “Uy, mira a esos dos: o tienen una aventura, o son muy tímidos”.

Este sábado, luego del escandaloso video viral de Andy Byron que causó memes y parodias, la banda continuó con su gira Music of the Spheres World Tour en el Camp Randall Stadium en Madison (Wisconsin) y el intérprete de ‘The Scientist’ avisó a su público.

Andy Byron era el CEO de la empresa Astronomer. (Foto: Astronomer)

“Nos gustaría saludar a algunos de ustedes entre la multitud”, dijo Martin en un video captado por un fan de Coldplay, donde se escucha al público reaccionar con gritos y aplausos. "Para ello, usaremos nuestras cámaras y pondremos a algunos de ustedes en la gran pantalla. Así que por favor, si no se han maquillado, háganlo ahora", bromeó el músico.

La fan que publicó el clip explicó más tarde en X que ninguna pareja fue mostrada en la pantalla gigante.

¿Qué pasó con Andy Byron, CEO de Astronomer?

Luego de que se viralizó el bochornoso momento en el concierto, Astronomer desmintió un comunicado donde Andy Byron supuestamente pedía disculpas.

La empresa suspendió temporalmente a su directivo y más tarde Andy Byron renunció como CEO: “presentó su renuncia y la Junta Directiva la aceptó”, dice un comunicado de la compañía tecnológica publicado este sábado.

Kristin Cabot es la jefa de Recursos Humanos en Astronomer. (Foto: Astronomer)

“Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió (...) La Junta comenzará la búsqueda de nuestro próximo director ejecutivo, mientras que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, continúa como CEO interino”, detalló la empresa.

La empresa, valuada en alrededor de mil millones de dólares según CB Insights, está especializada en operaciones de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software y detalló: “Si bien la percepción de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y el trabajo que realizamos para nuestros clientes no lo han hecho”.

Byron llegó al cargo en 2023, un exempleado de Astronomer dijo a The New York Post que tenía actitudes “tóxicas” y su escándalo en el show de Coldplay causó toda una conmoción en la compañía: “Los grupos de texto y las cadenas de ex empleados son como… todos se están riendo a carcajadas y disfrutando muchísimo de lo que pasó y de que él haya quedado expuesto”.

Según medios estadounidenses, la esposa del CEO (Megan Kerrigan Byron) se quitó el apellido de casada tras el video y luego borró sus redes sociales; en tanto, Cabot se divorció de su pareja Kenneth Thornby en 2022.