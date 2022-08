Anne Heche: ¿Qué pasó con la carrera de la actriz en Hollywood?

Anne Heche falleció este viernes 12 de agosto a los 53 años de edad después de permanecer una semana internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Grossman Burn Center en el hospital West Hills, en Los Ángeles tras un accidente automovilístico.

Comenzó su carrera como actriz profesional a los 17 años, cuando fue parte de la serie Another World, misma que le valió para recibir el premio Daytime Emmy Award en 1991 como Mejor actriz joven en serie dramática.

Precisamente la década de los noventa fue clave en la carrera de la actriz, pues inició a trabajar en cine y participó en cintas como The Juror (1996), Donnie Brasco (1997) y la comedia romántica Seis días y siete noches (1998), con la que alcanzó gran popularidad dentro de Hollywood.

Sin embargo, el inicio del milenio trajo consigo un declive en su carrera, que terminaría por ir en picada después de su ruptura con la presentadora Ellen DeGeneres.

¿Qué pasó con la carrera de Anne Heche en Hollywood?

De acuerdo con Vanity Fair, Anne Heche considera que su homosexualidad fue una de las causas por las que Hollywood comenzó a ‘hacerle el feo’ para trabajar, aunque en realidad su personalidad explosiva fue la causante, según el medio citado.

Anne fue una gran defensora de los derechos para la comunidad LGBT+, pues era parte de ella; en 1996, confesó su relación con la presentadora Ellen DeGeneres, lo que las haría públicamente la primera pareja lésbica de Hollywood.

Aquella relación generó una ‘revolución’ dentro de la industria cinematográfica y del entretenimiento, pues comenzó a dar visibilidad a la comunidad lésbica, aunque, dentro de una sociedad todavía muy cerrada, el ser abiertamente homosexual significaría rechazo. De hecho, la actriz perdió contrato millonarios por aparecer públicamente con su novia.

La pareja no estaba dispuesta a seguir generando apariencias; aparecieron tomadas de la mano en diversas ocasiones, hicieron público su amor y se percibían muy enamoradas; sin embargo, en el año 2000 terminó la relación, lo que a su vez significó un declive en la carrera de Heche.

Anne Heche, la estrella que comenzó a desaparecer

Después de su ruptura con Elle DeGeneres, la industria en Hollywood le ‘negó’ trabajar con algunos de los estudios más grandes de cine, y a pesar de que siguió trabajando para la pantalla grande, el reconocimiento que había alcanzado se esfumó.

Otra de las situaciones que terminó por ‘enterrar’ la carrera de Anne fue el hecho de que comenzó casi inmediatamente una relación con Coleman Laffoon, quien era considerado un gran amigo de DeGeneres, lo que generó otra polémica en la vida de la actriz originaria de Ohio.

“Simplemente se fue un día. No he vuelto a hablar con ella. La gente tiene muchas preguntas acerca de nuestra ruptura, yo también las tengo. Me siento traicionada. Además, yo le conozco. Estaba en mi gira, -Laffoon- era como un hermano para mí”, compartió en alguna ocasión Ellen.