Colectiva Lleca: único refugio en CDMX que atiende a personas LGBT+ en situación de calle

Un departamento ubicado en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, funge como el único refugio dedicado a apoyar a personas de la comunidad LGBT+ en situación de calle en la Ciudad de México.

Colectiva Lleca es la encargada de brindar apoyo a estas personas que por razones de discriminación, violencia y otros factores terminan viviendo en el desamparo y la vulnerabilidad.

Su fundadora, Victoria Sámano, cuenta que inició este proyecto al inicio de la pandemia al percatarse de las problemáticas que atravesaban las personas sin hogar de la comunidad LGBT+.

“Empecé a tener acercamiento con personas en situación de calle hace aproximadamente dos años, a conocerles, a escuchar sus historias. Les apoyaba de formas muy básicas, les llevaba ropa y alimentos. A partir de eso me di cuenta de la problemática de las personas de la diversidad sexual en situación de calle, la falta de espacios seguros, falta por parte de las instituciones y del gobierno de la CDMX específicamente”.

Victoria refiere que, aunque “sí existen albergues para atender a personas en situación de calle, no hay uno enfocado en esta población o que cuente con una perspectiva de género, o LGBT+”

El mar de obstáculos a los que se enfrentan estas personas, llevó a Victoria a convertir su departamento en un refugio, donde actualmente habitan 10 personas.

“La mayoría somos mujeres trans, que por factores de discriminación y violencia nos encontramos aquí. También atendemos a otras personas que vienen a este espacio (...) aceptamos que algunas personas vengan de vez en cuando a bañarse, a comer, a descansar un rato y luego se van a la calle”.

De acuerdo con cifras del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), en la Ciudad de México hay aproximadamente 7 mil 334 personas en situación de calle. La alcaldía Cuauhtémoc concentra a la mayoría de esta población, con alrededor de mil 780 personas. (Hasta el momento no existe un censo que permita identificar a los integrantes de la comunidad LGBT+ en esta condición).

“La Cuauhtémoc es la que concentra el mayor número de personas viviendo en situación de calle; sin embargo, no contamos con un albergue en esta demarcación. Estamos buscando un espacio más grande, nos hemos sentado con instituciones, pero lo que nos imposibilita para obtener más recursos y espacio es que no estamos constituidas legalmente”, refiere Victoria.

La colectiva ha pedido asistencia al Instituto de Asistencia a Poblaciones Prioritarias, pero no han obtenido respuestas favorables.

“No nos han dado una solución, no nos han ofrecido abrir un espacio dirigido a una población. No son una, ni diez personas de la comunidad que están viviendo en situación de calle o que viven en condiciones precarias, son muchísimas personas. Es super necesario tener un espacio de este tipo para atender a esta población, pero este instituto no cuenta con esa perspectiva, no quieren atender el problema”.

Tanto Victoria, como las y los integrantes de Lleca se ven envueltos en contextos cotidianos de discriminación.

“Todas las personas de la comunidad que están en situación de calle normalmente son discriminadas cuando acuden a estos espacios, sobre todo las mujeres trans. Por ser una mujer trans a diario vives discriminación, en la tienda, en la calle, en cualquier otro espacio nunca falta esa personas que es super insensible y se refiere a ti con el género equivocado, o cuando caminas en las calles la gente te ve raro, se ríe, te gritan cosas”.

Lleca escucha, atiende y vive la calle, sin embargo es urgente la apertura de otros espacios que brinden refugio y garanticen seguridad a las personas de esta comunidad.

“Se cae en el error de que la mayoría de las personas en situación de calle son hombres, sin embargo, no es así, hay mucha diversidad que vive en situación de calle. Hasta hora en México somos la primera colectiva que toca el tema, nunca se había mencionado, las autoridades no saben de qué forma trabajarlo, necesita visibilizarse”, advierte Victoria Sámano.