Anne Heche: Esta es la filmografía y premios de la actriz

La mañana de ese viernes se informó de la muerte de Anne Heche, actriz que el pasado 5 de agosto sufrió un grave accidente automovilístico, por el cual tuvo que ser ingresada de emergencia al Grossman Burn Center en el hospital West Hills, en Los Ángeles.

Se le diagnosticó una lesión pulmonar y fuertes quemaduras, lo que derivaron en su gravedad ya que desde el primer minuto estuvo en estado crítico y requirió de respiración asistida.

El pasado lunes, su representante compartió que su estado de salud fue denominado ‘extremadamente crítico’, pues detallaba que se encontraba en coma.

Sin embargo, en las primeras horas de este viernes 12, su representante mandó un comunicado a medios estadounidenses en donde confirmó que la actriz sufrió muerte cerebral, por lo que sería desconectada de los aparatos que la mantenían con vida.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, dijo vía Deadline.

Trayectoria de Anne Heche

Su nombre completo era Anne Celeste Heche, y desde muy joven inició su trayectoria como actriz, aunque el motivo principal fue para ayudar a la subsistencia familiar; para ser más precisos, a los 12 años.

Cuando tenía 15 fue descubierta por un cazatalentos, aunque no fue hasta que cumplió 17 cuando se mudó a Nueva York para debutar en una serie llamada Another World.

Hacia 1993 comenzó su carrera cinematográfica con las cintas An Ambush of Ghosts y Las aventuras de Huckleberry Finn. Para finales de 1999 ya había participado en 17 películas, entre las que destacan Walking and talking (1996), The Juror (1996) y Donnie Brasco (1997), por mencionar algunas.

Una de las cintas más populares de la actriz fueron la comedia romántica Seis días y siete noches (1998) y el remake de Psicosis de Alfred Hitchkook, llamado Psycho (1998).

En total, Anne Heche participó en 33 películas a lo largo de 26 años, y trabajó a lado de personalidades como Demi Moore, Johnny Depp, Tommy Lee Jones, Harrison Ford, Robert De Niro y Dustin Hoffman, entre otras.

Su último trabajo fílmico fue en 2019 para la cinta The Best of Enemies, dirigida y escrita por Robin Bissel.

Premios de Anne Heche

A lo largo de su trayectoria, Heche fue galardonada con el premio Daytime Emmy Award en 1991 como Mejor actriz joven en serie dramática por su participación en Another World.

También recibió el premio GLAAD Stephen F. Kolzak en el año 2000; dicho galardón es un premio honorífico de los GLAAD Media Awards otorgado a un miembro de la comunidad LGBT+ del entretenimiento o el espectáculo por su trabajo dedicado a acabar con la homofobia.