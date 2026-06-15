Saber inglés marcará quién gana el partido en atención al público

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el mundo y más allá de la fiesta futbolística, el evento deja al descubierto una brecha clave: el manejo del inglés para entender y atender adecuadamente a turistas internacionales que requerirán servicios en sectores clave de hospitalidad, desde seguridad pública y vigilancia privada que les brinde certidumbre en la información que requerirán pasando por la gastronomía, esparcimiento, primeros auxilios, comercio local y operadores de movilidad básica como el transporte vehicular terrestre multimodal.

Este Mundial que sucederá de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá posicionará a nuestro país como uno de los principales escaparates globales para el turismo, dando oportunidad de distinguirnos por la atención característica de los mexicanos que participamos en atención al público en los negocios y en los emprendimientos locales, a lo largo de todos los juegos que se celebren e las ciudades sede del país.

En este contexto, surge una interrogante: ¿Quiénes están realmente preparados para interactuar con visitantes extranjeros y aprovechar esta vitrina internacional?

El dominio del inglés se perfila como un factor cada vez más estratégico para captar turistas e incrementar ventas mediante la atención oportuna y dedicada a resolver sus necesidades.

En este Mundial habrá miles de visitantes de distintos continentes, y quienes estén preparados para interactuar en inglés tendrán una ventaja competitiva clara: La diferencia entre concretar o perder una venta puede estar en algo tan simple como entender y responder a un cliente en inglés

Emprendedores: entre el crecimiento y la exclusión

Para miles de personas que brindan servicios al público, emprendedores y pequeños negocios, el Mundial representa una oportunidad única de crecimiento. Desde restaurantes y cafeterías hasta servicios turísticos, hospitales, farmacias, tiendas locales o plataformas de experiencia, todos tendrán la posibilidad de acceder a una demanda internacional pocas veces vista. Hay que anteponer la percepción que queremos que se lleven nuestros visitantes: somos atentos y dispuestos por naturaleza y que mejor que interactuar brindando certeza a quienes atendemos.

Más allá del Mundial: una habilidad adquirida para ganar

Si bien el Mundial es un detonante motivador para aprender inglés, este aprendizaje será un capital que permanecerá mucho más allá del evento. En esa línea, el Centro de Idiomas asevera que aún es posible abordar el aprendizaje básico en distintos formatos, desde programas intensivos hasta clases en línea con instructores en vivo y cursos especializados para empresas con clases que se adaptan a cada perfil.

Lo importante es que existe un camino de aprendizaje para cada necesidad. Algunos buscan mejorar su inglés profesional, otros quieren manejar situaciones cotidianas con turistas, y también hay familias que apuestan por preparar a sus hijos desde pequeños. Lo esencial es dar el primer paso y comenzar ahora

El Mundial puede ser la chispa que motive a muchas personas a aprender. Pero el verdadero valor está en que estas competencias se convierten en una herramienta para toda la vida.