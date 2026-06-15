Más diversidad, más innovación: la verdadera ventaja de México

La próxima frontera del nearshoring en México es el talento. Y dentro de ese talento, el mayor potencial de crecimiento y transformación está en la diversidad.

El país vive uno de los momentos más relevantes de su historia industrial reciente. La relocalización de cadenas productivas, la digitalización de infraestructuras críticas y la expansión de sectores clave, están posicionando a México como un socio estratégico en industrias de alto valor agregado.

Pero hay una pregunta que debemos hacernos con honestidad: ¿tenemos suficiente talento especializado para sostener este crecimiento?

Los datos muestran un desafío estructural, y una de sus facetas más evidentes es la brecha de género. Las mujeres representan más de la universitaria en México. Sin embargo, en los sectores que impulsarán el desarrollo tecnológico del país, su participación sigue siendo limitada. De acuerdo con el (IMCO), solo tres de cada diez profesionistas en áreas STEM son mujeres. En tecnología, diversas estimaciones sitúan su presencia en apenas 15% de los puestos altamente especializados. En aviación, por ejemplo, menos del 2% de las licencias de piloto corresponden a mujeres.

Estas brechas de talento, junto con los retos asociados a la construcción de entornos más diversos e inclusivos, constituyen un desafío estratégico para la competitividad y el desarrollo del país.

México se ha consolidado como un actor clave en múltiples industrias con fuerte vocación exportadora hacia Norteamérica y otros mercados internacionales. La manufactura avanzada, el sector automotriz, el aeroespacial, la electrónica, la energía y las tecnologías de la información aportan miles de millones de dólares a la economía y mantienen una trayectoria de crecimiento sostenido.

En paralelo, la demanda de capacidades críticas en ciberseguridad, protección de sistemas esenciales, comunicaciones seguras e inteligencia artificial continúa acelerándose, impulsada por la transformación digital, la reconfiguración de cadenas de suministro y la necesidad de resiliencia tecnológica en entornos cada vez más complejos.

En sectores como defensa, aeroespacio, ciberseguridad y digital, donde la precisión, la seguridad y la confiabilidad no admiten margen de error, la innovación depende directamente de la diversidad de perspectivas. Equipos con mayor diversidad no solo enriquecen la creatividad; fortalecen la toma de decisiones, anticipan riesgos con mayor eficacia y desarrollan soluciones más resilientes.

El reto para México no es únicamente atraer inversión, sino asegurar el capital humano suficiente para sostenerla en el largo plazo. Si la participación de talento diverso en estas industrias no crece al ritmo de la expansión industrial, el país enfrentará un cuello de botella en su base profesional que limitará su competitividad.

Impulsar que más personas de grupos históricamente subrepresentados ingresen, permanezcan y lideren en carreras técnicas y especializadas no es una agenda sectorial; es una prioridad económica. Requiere una colaboración sostenida entre academia, industria y sector público, así como políticas que faciliten la permanencia y el desarrollo profesional en etapas clave de la carrera.

México tiene la oportunidad de consolidarse como un hub tecnológico de referencia. Pero el liderazgo industrial del futuro no se medirá únicamente en exportaciones o inversión extranjera, sino en la capacidad de integrar plenamente su capital humano.

La innovación se nutre de la diversidad. Ampliar el acceso a las oportunidades no es solo un imperativo social; es la decisión estratégica más inteligente para el desarrollo y la competitividad del país.