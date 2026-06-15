Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada nuevamente sobre la amenaza de la CNTE de intensificar sus manifestaciones durante el Mundial.
Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron que continuarán con la huelga nacional y el plantón de la CDMX, además de fortalecer sus movilizaciones y protestas.
Además, la presidenta Sheinbaum también podría hablar sobre la nueva advertencia hecha por la zar antidrogas de EU, Sara Carter, quien aseguró que si no hay cooperación, atacarán a los cárteles.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 15 de junio?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los combustibles.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum compartió una grabación de Yolett Cervantes, quien ganó el boleto de la mandataria para asistir a la inauguración del Mundial. Las imágenes mostraban cómo la joven vivió la experiencia mundialista, incluso del momento en que se tomó una fotografía con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
- Sheinbaum minimizó los señalamientos de Roberto ‘N’, exvicealmirante de la Secretaría de Marina, contra integrantes de Morena como presuntos responsables de una red de huachicol fiscal.
- La mandataria federal rechazó que ella hubiera propuesto a Salma Hayek para que fuera su representante en el acto protocolario de la FIFA. Aclaró que fue una decisión del organismo.
- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que algunos políticos y funcionarios públicos asistieran al Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026.
- Sheinbaum evitó posicionarse sobre la repartición de los partidos del Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá.
- La mandataria celebró el triunfo de México ante Sudáfricay el desarrollo de la inauguración del Mundial, que, dijo, trajeron alegría al pueblo. Comentó que el ambiente que se vivió dentro del Estadio Ciudad de México, el Zócalo y las diferentes plazas de México, donde “las familias llevaban la playera verde”.
- Al respecto, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, compartió que en el Fifa Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México hubo 100 mil personas que disfrutaron del encuentro México vs. Sudáfrica.
- En la conferencia anterior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acusó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de tener intereses políticos para mantener su paro de labores.