Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada nuevamente sobre la amenaza de la CNTE de intensificar sus manifestaciones durante el Mundial.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron que continuarán con la huelga nacional y el plantón de la CDMX, además de fortalecer sus movilizaciones y protestas.

Además, la presidenta Sheinbaum también podría hablar sobre la nueva advertencia hecha por la zar antidrogas de EU, Sara Carter, quien aseguró que si no hay cooperación, atacarán a los cárteles.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 15 de junio?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre los combustibles.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’