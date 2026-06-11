Precio del jitomate se dispara nuevamente, y no por Trump: ¿Por qué motivo es más caro en México y EU?

Los precios del jitomate continúan a la alza debido a la sequía en México y los cambios drásticos de temperaturas en EU.

Los jugosos jitomates son un alimento básico del verano, que a menudo se añade a las hamburguesas o se corta en rodajas para decorar ensaladas. Sin embargo, las perturbaciones climáticas en dos de las principales regiones productoras han disparado los precios de esta hortaliza, y los consumidores no deberían esperar un alivio en sus bolsillos en los próximos meses.

“Esta situación se debió a una doble problemática: las heladas en Florida y los problemas climáticos en México, principalmente la sequía”, afirma David Branch, director ejecutivo del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, que ofrece investigación y análisis sobre los sectores de alimentos, bebidas y agronegocios. “La oferta se estabilizará y los precios bajarán ligeramente. Pero no habrá un aumento de la oferta lo suficientemente grande como para reducir los precios sustancialmente”.

Según datos del índice de precios al consumidor, los precios del jitomate en Estados Unidos aumentaron cerca de un 40 por ciento entre enero y abril, el mayor incremento trimestral desde 2006. Si bien los precios bajaron ligeramente el mes pasado, siguen siendo más de un 30 por ciento superiores a los de hace un año. Mientras tanto, algunos estados mexicanos registran aumentos de precios superiores al 100 por ciento con respecto al año anterior.

El clima siempre ha afectado los precios de los alimentos, pero los episodios cada vez más frecuentes de calor extremo, sequía en México e inundaciones están poniendo los presupuestos familiares en la primera línea del cambio climático. A medida que se intensifica el calentamiento global, los economistas prevén que las fluctuaciones en los precios de los alimentos sean más comunes, lo que aumenta el riesgo de que el alza de los productos se convierta en una fuente de inflación más duradera.

Los jitomates son el ejemplo más reciente de esto, sumándose a productos básicos como el café y la carne de res. El aumento de precios se produce en un momento en que la creciente ansiedad por el costo de la vida choca con una inflación acelerada, impulsada en gran medida por el aumento de los costos de la energía relacionados con la guerra con Irán.

Otros factores también están impulsando el continuo alza de los precios del jitomate. Los aranceles estadounidenses a las importaciones mexicanas y la apreciación del peso han llevado a los agricultores mexicanos a sembrar menos superficie de tomate. Pero los fenómenos meteorológicos extremos consecutivos están desempeñando un papel fundamental.

Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones para su suministro de jitomate, y la mayoría de ellas —alrededor del 90 por ciento— provienen de México. La sequía redujo la disponibilidad de agua para riego durante la temporada de siembra de octubre y noviembre en Sinaloa, una región clave para el cultivo. Posteriormente, las lluvias inusuales de enero expusieron las plantas al tizón temprano, una enfermedad fúngica que prolifera en condiciones de humedad.

Florida, que abastece de jitomates a principios de año, se vio afectada por tormentas invernales a finales de diciembre y enero que el comisionado de agricultura del estado calificó como “una de las heladas más dañinas para la agricultura de Florida en la historia”. Se estima que el 80 por ciento de la producción de jitomate del estado sufrió pérdidas, lo que resultó en daños proyectados de unos 164 millones de dólares.

Como resultado, los precios mayoristas de los jitomates Roma —que se cultivan principalmente en México— y de los tomates verdes maduros, que suelen cultivarse en Florida, alcanzaron los niveles más altos en 25 años, según David Magaña, analista sénior de frutas y verduras de Rabobank. Además, los precios se mantuvieron altos durante el período más prolongado registrado: más de dos meses.

“No todos los años se dan fenómenos meteorológicos que afectan a ambas regiones en el mismo mes”, afirma.

El aumento de precios se extendió más allá de los jitomates Roma y los tomates verdes maduros. A medida que los consumidores buscaban alternativas económicas, subieron los precios de otros tipos de tomates para ensalada y tomates cherry. Los tomates para procesamiento, que se utilizan en productos de larga duración como tomates enlatados, pasta de jitomate y salsas de jitomate, se cosechan a finales del verano en el centro de California y no se han visto afectados, según Magaña.

Los precios están bajando gradualmente a medida que los tomates de California y otras partes de Estados Unidos llegan a los mercados locales. Sin embargo, Branch afirma que, durante junio y agosto, es probable que los precios se mantengan por encima de los niveles de 2025. “No van a bajar un 23 por ciento”.