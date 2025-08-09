México intenta ‘salvar’ al jitomate: Fija precios mínimos para las exportaciones a EU

México fijó precios mínimos para las exportaciones de jitomate fresco a Estados Unidos, con el objetivo de recuperar el acceso total al mercado luego de que la administración Trump impusiera un arancel antidumping.

Establecer un precio mínimo evita generar una distorsión en los precios de las exportaciones de jitomate, según declaró el gobierno mexicano en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes por la noche.

Los productores estadounidenses acusaron a sus homólogos mexicanos de vender a precios injustamente bajos, y Estados Unidos se retiró este año de un acuerdo comercial que regulaba dichas exportaciones.

Si bien el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el mes pasado un arancel antidumping superior al 17 por ciento, el presidente Donald Trump retrasó durante 90 días un aumento general de aranceles para crear espacio a fin de alcanzar un acuerdo comercial con México.

“El gobierno mexicano está tratando de ayudar a los productores a evitar un aumento en los aranceles antidumping en el futuro”, dijo Georgina Félix, directora de operaciones de la Asociación de Productos Frescos de las Américas, con sede en Arizona.

Estados Unidos se retiró en julio de un acuerdo de 2019 que suspendía las investigaciones sobre si México incurre en dumping de jitomates en el mercado estadounidense, lo que puso fin al precio mínimo obligatorio para las importaciones en su primer punto de venta dentro del país.

Los nuevos mínimos implican un aumento de precio cercano al 40 por ciento para el jitomate redondo “bola” y del 26 por ciento para las variedades cherry y uva, incluso mayor al arancel impuesto por Estados Unidos, explicó a Imagen Radio Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios en Ciudad de México.

¿Cómo afectará a los consumidores el arancel antidumping al jitomate mexicano?

El importador estadounidense NatureSweet advirtió a principio de julio a sus clientes que tendría que subir los precios casi un 10 por ciento si el acuerdo finaliza, según declaró el martes su director ejecutivo, Rodolfo Spielmann, en entrevista.

“No hay ningún escenario en el que pueda absorber esos aranceles”, afirmó Spielmann. “Los márgenes no son lo suficientemente altos”.

Esto podría generar un aumento de los costos en todo el país, dada la posición de NatureSweet como el mayor distribuidor de jitomates de Estados Unidos. Sus productos más populares, como los jitomates cherry Cherubs, se encuentran en tiendas como Walmart, Kroger y Albertsons.

Algunos productores de jitomates en Estados Unidos aplaudieron el fin del acuerdo, aunque muchos economistas agrícolas no creen que puedan compensar la reducción de las importaciones.