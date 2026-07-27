La Mayiza ‘pierde’ a su operador en Colima: Detienen a ‘El Cebollo’

'El Cebollo', operador de la Mayiza, fue detenido en un operativo en Colima.

La detención de Fernando ‘N’,‘El Cebollo’, identificado como uno de los principales operadores de La Mayiza en Colima, fue confirmada por autoridades estatales y federales como parte de un operativo realizado en el municipio de Manzanillo.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el presunto integrante de la facción del Cártel de Sinaloa era considerado un objetivo prioritario en la entidad debido a su presunta participación en la distribución de droga y su vinculación con hechos de violencia homicida.

De acuerdo con las autoridades, la captura derivó de un operativo específico. En él, elementos de seguridad aseguraron diversas dosis de presunta metanfetamina, un arma larga, una pistola, un revólver y 19 cartuchos útiles de distintos calibres.

La Mesa de Coordinación señaló que la detención forma parte de la estrategia permanente para combatir a los grupos criminales generadores de violencia en Colima.

¿Por qué Colima es importante para el Cártel de Sinaloa?

Autoridades federales y estatales han identificado a Colima como una entidad estratégica para las operaciones del crimen organizado debido a su ubicación geográfica y a la presencia del puerto de Manzanillo, considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país.

El Cártel de Sinaloa mantiene presencia en el estado a través de distintas células operativas, entre ellas la facción conocida como La Mayiza, que ha sido señalada por autoridades como una de las estructuras involucradas en actividades relacionadas con el tráfico y distribución de drogas.

La disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido uno de los principales factores que han incidido en los índices de violencia registrados en la entidad durante los últimos años, según información difundida por las autoridades de seguridad.

La Mesa de Coordinación Estatal de Seguridad precisó que Fernando ‘N’ desempeñaba un papel relevante dentro de la operación de La Mayiza en Colima, particularmente en actividades vinculadas con la distribución de narcóticos y hechos violentos.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre el tiempo que llevaba operando en la entidad ni sobre el alcance de sus actividades criminales.

Tras su detención, Fernando ‘N’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.