¿Cómo quedan los cuartos de ‘La Casa de los Famosos México 2026’?

Así quedaron conformados los cuartos para la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: lacasadelosfamosos)

La temporada 2026 de La Casa de los Famosos México llegó con una de las remodelaciones más importantes desde el estreno del reality. A diferencia de las ediciones anteriores, la producción amplió el número de habitaciones para recibir a un mayor número de participantes.

En esta ocasión, 18 habitantes ingresaron a La Casa de los Famosos México, la cifra más alta en la historia del programa, luego de que durante la gala de estreno se revelaran tres concursantes sorpresa. Debido a ello, la producción decidió pasar de dos a tres dormitorios, cada uno con una temática distinta.

Tulum es una de las habitaciones de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Captura)

¿Cuáles son los nombres de los cuartos de ‘La Casa de los Famosos México’?

La productora Rosa María Noguerón explicó que la casa fue renovada para adaptarse al incremento de habitantes y ofrecer nuevos espacios de convivencia.

Los tres dormitorios de la temporada llevan por nombre Tulum, Ibiza y Malibú, cada uno con una temática distinta. Tulum está inspirado en el Caribe mexicano y destaca por sus tonos azules y verdes, además de una decoración que evoca la naturaleza y el mar. Ibiza, por su parte, apuesta por un estilo mediterráneo con colores claros, detalles en azul y un ambiente más luminoso.

Finalmente, Malibú recrea el espíritu de las playas californianas con una decoración en tonos naranja, azul y amarillo, acompañada de palmeras, tablas de surf y otros elementos relacionados con el océano.

Malibú es una de las habitaciones de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: lacasadelosfamososmexico)

¿Cómo quedaron los cuartos de ‘La Casa de los Famosos México 4′?

El público, mediante la votación, designó a los capitanes de los cuartos, quienes eligieron la habitación de cada uno de los participantes.

Cuarto Ibiza: Aldo Rendón (capitán), Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Cuarto Tulum: Karina Torres (capitán), Brianda Deyanara, Memo Schutz, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Cuarto Malibú: Fede Vigevani (capitán), Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Lista de participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Los habitantes confirmados para la temporada 4 de La Casa de los Famosos México son 18.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani (cómplice del público)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

De acuerdo con La Jefa, Fede Vigevani no va a competir, va a fingir que es un habitante, pero debe cumplir retos del público y su misión es que no lo descubran.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Las votaciones se realizan a través de la plataforma oficial de ViX y de la página digital de La Casa de los Famosos México. Los usuarios con cuenta pueden emitir su apoyo durante los periodos habilitados por la producción, mientras que los suscriptores de ViX Premium cuentan con un mayor número de votos, de acuerdo con las reglas del programa.

Las ventanas de votación suelen abrir al finalizar las galas de nominación y antes de conocer al eliminado los domingos.

Los usuarios que cuentan con una suscripción VIX cuentan con 10 votos para repartir entre sus habitantes favoritos.

¿Cómo es La Casa de los Famosos México tras la remodelación?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México presenta una de las remodelaciones más importantes desde el estreno del reality.

Además de los dormitorios, la casa conserva espacios emblemáticos como la sala, el comedor, la cocina, el jardín, la alberca, el jacuzzi, el gimnasio y el confesionario, aunque varios de ellos también fueron renovados para adaptarse a los 18 habitantes que compiten en esta edición. La distribución de los cuartos será uno de los aspectos más importantes del reality, ya que influirá en la convivencia, las alianzas y las estrategias que desarrollen los participantes a lo largo de la temporada.