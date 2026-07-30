¿A qué banco le confías tu dinero? Estos son los mejor evaluados en México, según Hacienda

La SHCP evaluó a 49 instituciones de banca múltiple con base en indicadores como intermediación crediticia, atención al cliente e infraestructura.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los resultados de la Evaluación de Desempeño 2025 aplicada a las instituciones de banca múltiple que operan en México, en la que 46 de los 49 bancos evaluados obtuvieron una calificación satisfactoria.

La revisión forma parte de un ejercicio anual previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y busca medir el desempeño de los bancos más allá de su rentabilidad, al considerar aspectos relacionados con su contribución al desarrollo económico y el cumplimiento de objetivos regulatorios.

¿Qué bancos en México obtuvieron la mejor evaluación?

De acuerdo con Hacienda, entre las instituciones que recibieron una calificación satisfactoria destacan:

BBVA México

Banamex

Banorte

Santander

HSBC

Scotiabank

Banco del Bajío

BanCoppel

Banco Azteca

Inbursa

Banregio

Citi México

Intercam

Mifel

Monex

Multiva

Sabadell

Ve por Más

Ualá

En contraste, tres instituciones obtuvieron un resultado “no satisfactorio”:

Banco Bancrea

Banco Credit Suisse (México)

Banco Shinhan de México

Además, Banca Afirme y Banco de Inversión Afirme recibieron una evaluación de “satisfactorio con observaciones”. Sin embargo, al contar con menos de cinco años de operación, su evaluación únicamente se limita a señalamientos con fines indicativos y de seguimientos.

¿Qué tomó en cuenta Hacienda para evaluar a los bancos?

La SHCP explicó que la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple se realiza cada año con base en dos herramientas previstas en la Ley de Instituciones de Crédito:

Un Índice de Evaluación de Bancos .

. Un Cuestionario Estratégico.

A través de estos instrumentos, las autoridades analizan aspectos como:

Intermediación crediticia

Captación de recursos

Productos y servicios financieros

Infraestructura bancaria

Calidad de la atención

Desempeño en inversiones

Manejo en divisas

Prácticas en materia de finanzas sostenibles e igualdad de género

¿Qué pasa si un banco obtiene una mala evaluación?

La Secretaría de Hacienda aclaró que dicha evaluación no busca medir la solvencia, liquidez y, en general, la situación financiera de los bancos, sino únicamente su desempeño de acuerdo con la metodología, así como su contribución al desarrollo de las fuerzas productivas y al crecimiento de la economía nacional.

Advirtió que una calificación “no satisfactoria” de estas instituciones puede derivar en la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Instituciones de Crédito.

Además de tener efectos regulatorios, la dependencia señaló que este mecanismo busca incentivar mejores prácticas dentro del sistema bancario mexicano y fortalecer su funcionamiento.

Con información de Felipe Gazcón.