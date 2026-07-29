Hacienda reprueba a tres bancos en México: ¿Cuáles son?

Hacienda enfatizó que la evaluación no mide la situación financiera de los bancos. (Foto: Shutterstock)

La Secretaría de Hacienda informó que 46 de las 49 instituciones de banca múltiple evaluadas obtuvieron un resultado satisfactorio en la Evaluación de Desempeño 2025.

En contraste, Banco Bancrea, Banco Credit Suisse (México) y Banco Shinhan de México recibieron una calificación de “no satisfactoria”.

En tanto, Banca Afirme y Banco de Inversión Afirme obtuvieron un resultado de “satisfactorio con observaciones”, por lo que deberán atender las observaciones formuladas por la autoridad.

Por su parte, BNP Paribas México y Banco Bineo también recibieron una calificación de “satisfactorio con observaciones”. Sin embargo, al contar con menos de cinco años de operación, su evaluación tiene únicamente fines indicativos y de seguimiento, por lo que no están sujetos a las medidas previstas en la legislación bancaria.

¿Cómo evalúa Hacienda a los bancos?

La dependencia explicó que la evaluación tiene como propósito medir la contribución de las instituciones bancarias al desarrollo de las fuerzas productivas y al crecimiento de la economía nacional.

Para ello considera aspectos como la intermediación crediticia, la captación de recursos, los productos y servicios financieros, la infraestructura bancaria, la calidad de la atención, el desempeño en inversiones y manejo de divisas, así como las prácticas en materia de finanzas sostenibles e igualdad de género.

Hacienda enfatizó que la evaluación no mide la situación financiera de los bancos, por lo que los resultados no deben interpretarse como un indicador de su solvencia, liquidez o fortaleza patrimonial, sino únicamente de su desempeño conforme a la metodología establecida.

¿Qué bancos obtuvieron buena calificación?

Entre las instituciones que obtuvieron una calificación satisfactoria se encuentran BBVA México, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, Banco del Bajío, BanCoppel, Banco Azteca, Inbursa, Banregio, Citi México, Intercam, Mifel, Monex, Multiva, Sabadell, Ve por Más y Ualá, entre otras.

La SHCP señaló que la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple se realiza cada año con base en un Índice de Evaluación de Bancos y un Cuestionario Estratégico previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.

Agregó que las instituciones que obtienen un resultado no satisfactorio pueden quedar sujetas a las medidas previstas en esa legislación, por lo que la evaluación también tiene efectos regulatorios, además de incentivar mejores prácticas en el sistema bancario.