Tras más de 20 años: México busca ser sede de la Copa Oro 2027

México podría ser sede de la Copa Oro en 2027, después de 24 años que no alberga un partido de este certamen. (Créditos Shutterstock)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) busca que México vuelva a recibir partidos de la Copa Oro para la edición de 2027, lo cual marcaría el regreso del principal torneo de selecciones de la Concacaf al país después de más de 20 años.

De acuerdo con información de Fox Sports, la FMF mantiene conversaciones con la Concacaf para albergar algunos de los encuentros de la competencia, aprovechando la infraestructura que dejó la organización del Mundial 2026.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, la intención es que México vuelva a ser organizador del certamen, que en las últimas ediciones se ha disputado en Estados Unidos.

De concretarse el proyecto, el país volvería a recibir encuentros de la Copa Oro por primera vez desde 2003, cuando compartió la sede con Estados Unidos. Los juegos se llevarían a cabo en recintos como el Estadio Banorte - Azteca, Estadio Akron y el BBVA, en Monterrey, las tres sedes de la Copa del Mundo 2026.

Hasta el momento, no se ha anunciado la sede oficial para la Copa Oro 2027. Sin una fecha determinada, probablemente el anuncio llegaría en las próximas semanas o incluso meses.

El Estadio Banorte sería una de las sedes de la Copa Oro 2027 en caso de que se confirme a México como organizador. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Por qué México busca ser sede de la Copa Oro 2027?

Uno de los factores que impulsan la candidatura es la infraestructura deportiva y operativa que dejó el Mundial de 2026, en el que México albergó partidos en tres estadios.

Según ESPN, la FMF considera que esa experiencia coloca al país en una posición favorable para recibir nuevamente partidos de un torneo internacional de selecciones y fortalecer la actividad futbolística en territorio nacional.

La propuesta contempla que México sea sede de algunos encuentros del torneo, aunque las sedes, el número de partidos y el formato definitivo dependen de la decisión que tome la Concacaf.

¿Cuándo fue el último partido de la Copa Oro en México?

La última ocasión en que México recibió un partido de la Copa Oro fue el 27 de julio de 2003, cuando el Estadio Azteca albergó la gran final entre la Selección Mexicana y Brasil, equipo que asistió al torneo como invitado.

Aquel encuentro terminó empatado sin goles durante los 90 minutos y se definió en el tiempo agregado con un gol de oro de Daniel Osorno, quien le dio el triunfo por 1-0 al Tricolor frente a cerca de 80 mil aficionados en el ‘Coloso de Santa Úrsula’. Con esa victoria, México conquistó su séptimo título de Copa Oro, en una de las finales más recordadas en la historia del torneo.

La Selección Mexicana es la máxima ganadora de la Copa Oro. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuántas veces ha ganado México la Copa Oro?

La Selección Mexicana es la máxima ganadora en la historia de la Copa Oro de la Concacaf, al sumar 13 títulos, una cifra que la mantiene por encima de Estados Unidos, su principal rival en la región.

El Tricolor conquistó los campeonatos de 1965, 1971, 1977 (cuando el torneo aún se disputaba como Campeonato de Naciones de la Concacaf) y posteriormente levantó el trofeo en 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025.